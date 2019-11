Blessé durant deux mois au genou gauche, Julien Sprunger a effectué son retour lors du derby romand face à GE Servette. Après avoir manqué le 2-1 dans les ultimes secondes, Julien Sprunger s’est rattrapé lors de la prolongation en offrant un deuxième point à son équipe. Pour son plus grand soulagement.

Julien Sprunger, quel sentiment vous a habité au moment où ce puck du 2-1 rentre?

Un très grand soulagement. En toute fin de match j’ai raté une grosse occasion. Enfin, je ne l’ai pas ratée. J’arrive à arrêter le tir de Kamerzin et me ramener le puck. Le but est vide et je n’ai plus qu’à la pousser au fond mais un défenseur m’a enlevé le puck. Je me suis dit que ce n’était pas possible... à sept secondes de la fin du match. Durant la prolongation, je rate encore deux occasions avant ce but. J’avais l’impression que c’était un soir sans. Et puis voilà. Je ne vous cache pas que je rate un peu mon tir. Mais il faut prendre ces points malgré tout.

Surtout que cela n’a pas été un grand match.

Non en effet. Mais c’est important d’être capable de gagner des rencontres en ne jouant pas forcément bien. Nous étions dans un faux-rythme tout au long de la soirée. Cela manquait d’intensité. On ne se trouvait pas trop. Mais l'important était de continuer cette série de victoires. Je sens qu’il se passe quelque chose dans ce vestiaire.

A titre personnel, aviez-vous de l’appréhension?

Il y en a toujours. Un peu de stress aussi. Mais c’est important d’en avoir. Dans le même temps cela faisait dix jours que je m’entraînais très fort avec l’équipe. J’ai surtout essayé de jouer simple. Mes coéquipiers avaient déjà une vingtaine de matches dans les jambes. C’était plus simple. Moi, je devais me mettre dedans. Je ne suis plus tout jeune et cette blessure au genou était toute nouvelle pour moi. Ce n’était pas le but de faire des solos. J’ai fait ce que je pouvais et je suis content d’avoir aidé l’équipe.

On peut dire que votre saison est lancée?

Je l’espère. Car après six mois de préparation, j’ai disputé un match et demi avant de me blesser. Ensuite je suis reparti pour deux mois de rééducation. J’ai beaucoup travaillé dans l’ombre pour revenir. Ce soir, c’était la récompense d’avoir la chance de retrouver enfin la glace.

Grégory Beaud, Fribourg