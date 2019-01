Dites 33! C’est, paraît-il, l’âge du Christ. On dit aussi, selon un sondage effectué en Grande-Bretagne, que c’est l’âge du bonheur. C’est surtout l’âge depuis vendredi soir de Julien Sprunger, un Dieu vivant à Fribourg.

Le capitaine de Gottéron, qui a passé toute sa carrière avec un maillot des Dragons sur les épaules, a donc fêté ses 33 ans à l’occasion du derby contre Lausanne. Même si les Vaudois étaient privés de Dustin Jeffrey (leur maître à jouer) et Joël Vermin (le top scorer), blessé ou malade, ce n’était pas un cadeau pour les Fribourgeois qui restaient sur huit défaites en dix sorties. Mais cet attaquant hors norme a encore rendu banal l'exceptionnel.

Alors que son équipe séchait devant la cage de Sandro Zurkirchen, cherchant en vain une solution pour faire trembler les filets, c’est lui, encore lui, toujours lui, qui a posé sa griffe pour repousser les ardeurs des Lions de Malley. C'est lui, qui comme souvent, a débloqué cette partie qui ronronnait. A le voir voler avec une telle aisance sur la glace, on se demande s’il n’a pas dégoté une potion magique pour se montrer toujours aussi percutant aujourd’hui. Car malgré tous les coups qu’il reçoit durant une rencontre, ses blessures à répétition, la sixième commotion que l’on croyait être celle de trop, l’homme au 608 matches de LNA est toujours aussi fort et motivé qu’à ses débuts.

Quel exemple pour tous ces petits Dragons qui affichent avec fierté un No 86 sur leur maillot dans la patinoire ou en ville de Fribourg. Ils étaient là, tous ces bambinis, piccolos, Moskitos ou Minis vendredi soir à la BCF Arena pour voir leur idole briller et lui souhaiter un bon anniversaire. Mais surtout pour hurler avec lui lorsqu’il a encore allumé la petite lampe rouge derrière la cage des Vaudois. Comme on n’est jamais si bien servi que par soi-même, le grand Julien s’est offert en effet deux goals de plus à son compteur, portant son total de la saison à 16 buts et 26 points en trente matches, le 608e point depuis qu’il joue en LNA ou en National League.

Ce n’est finalement pas lui qui a inscrit le troisième et dernier but de Gottéron mais Charles Bertrand, le Français, servi par Andreï Bykov. Peu importe, il avait fait l’essentiel avant pour aller décrocher cette prolongation à un LHC qui aurait tellement voulu posséder un tel joueur dans ses rangs éviter une sixième défaite d’affilée hors de Malley...

Le jour viendra où on va forcément retirer ce numéro 86 et pendre son maillot dans la patinoire. Mais en attendant de lui dresser une statue à Fribourg, Julien Sprunger, qui a toujours cette envie qu’il avait à 20 ans, va encore rendre bien des services à Fribourg Gottéron, à commencer ce samedi soir à Bienne.

(nxp)