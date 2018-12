A chaque fois que Julien Sprunger est étendu de tout son long sur la glace, les images de ses nombreuses blessures et commotions cérébrales refont surfaces. Inévitablement. Alors lorsque Reto Schäppi l’a étalé à la 11e minute de la rencontre entre les ZSC Lions et Fribourg, un frisson a à nouveau parcouru les travées du Hallenstadion. Sorti avec l’aide d’un soigneur des Dragons, le Fribourgeois n’est plus réapparu.

Après la rencontre, il était toujours présent auprès de ses coéquipiers, battus 3-2 ap par les formation zurichoise. De quoi rassurer sur son état de santé? Son entraîneur Mark French ne voulait pas se prononcer au moment des analyses. «Nous n’avons pas de diagnostic pour le moment, a détaillé le coach des Dragons. Nous espérons en savoir plus dans les 24 heures.»

Après une dernière saison pourrie par une commotion cérébrale, Julien Sprunger vivait une sorte de renaissance à 32 ans avec des statistiques digne «du bon vieux» Sprunger. Avec 14 buts et 10 assists, il était sur les bases de ses meilleures saisons en carrière. Fribourg Gottéron ne rejouera pas avant le 4 janvier prochain et la réception de Lausanne. Autant dire que la pause tombe à point nommé. (nxp)