L’équipe finlandaise de KalPa Kuopio s’est imposée jeudi après-midi contre la formation tchèque Ocelari Trinec sur le score de 3-1. Pour leur première participation à la Coupe Spengler, les Finlandais ont réussi leurs grands débuts dans la station grisonne.

Alexander Ruuttu, le fils de la légende du hockey finlandais Christian Ruuttu (plus de 600 matches en NHL avec Buffalo, Chicago et Vancouver), a été le joueur le plus en vue. Auteur d’un doublé (12e, 1-0 et 41e, 3-1) et d'une passe décisive, l’attaquant de 26 ans a permis à KalPa Kuopio de passer l’obstacle tchèque pour son premier match du tournoi. Le plus grand espoir du hockey français, le Grenoblois de 19 ans Alexandre Texier, s’est mis en évidence en inscrivant le deuxième but de l’équipe finlandaise (34e, 2-1).

Le défenseur slovaque Martin Gernat - de passage au Lausanne HC en fin de saison dernière - a marqué le seul but d’Ocelari Trinec. (nxp)