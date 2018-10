Samedi soir, Ronalds Kenins tentait de récupérer un puck en fond de patinoire. Problème? Un arbitre s’est malencontreusement trouvé sur sa trajectoire. Dire que le joueur letton a tout fait pour l’éviter serait un mensonge. De l’intentionnalité du contact dépendra la sanction (ou non) de la ligue. Pour rappel, le dernier cas de suspension pour un geste sur un arbitre était de six matches. Timo Helbling avait été puni pour une bousculade.

Qu’adviendra-t-il de Ronalds Kenins? Lundi matin, il s’est entraîné normalement en attendant d’être fixé sur son sort. Lui s'imagine être présent sur la glace mardi soir pour affronter GE Servette.

Ronalds Kenins, racontez-nous cette scène étrange.

Il ne restait que quelques secondes à jouer. Notre entraîneur a demandé aux défenseurs de dégager le puck au fond de la patinoire si nous gagnions l’engagement. Ce que nous avons fait. La rondelle a été envoyée de mon côté. Je vois que Beat Gerber va s’en emparer et je fais l’effort pour l’en empêcher. Il se trouve que l’arbitre était au milieu et nous nous sommes bousculés. Mais je suis allé m’excuser après le match. Tout va très vite sur la glace.

On ne se rend pas bien compte sur les images. Comprenez-vous que l’on puisse vous soupçonner d’avoir agi par frustration?

Je ne sais pas quoi vous répondre. Tout ce que je peux vous dire c’est que si j’avais vraiment voulu charger l’arbitre, j’y serais allé différemment. J’aurais mis l’épaule. Or, si vous regardez bien les images, ce n’est absolument pas le cas. C’est plus un accident qu’autre chose et j’espère que cela sera jugé ainsi.

Vous vous êtes entraîné normalement. Imaginez-vous être sur la glace mardi et donc qu’aucune suspension ne sera prononcée?

Depuis que l’enquête a été ouverte, je n’ai qu’une chose à faire: attendre. Donc oui, je me prépare à jouer le match de mardi soir à Genève comme si de rien n’était. A l’heure actuelle, la seule chose sur laquelle je peux influer, c’est mon niveau de préparation pour ce derby. Et comme nous vivons une période difficile, autant mettre toutes les chances de son côté pour être prêt.

Ces trois défaites consécutives vous inquiètent-elles?

Non pour la simple et bonne raison que nous n’avons disputé que quelques matches de saison régulière. L’heure n’est pas à l’inquiétude ou à la panique. Il faut garder la tête froide. Ce sera le meilleur moyen pour nous remettre sur le droit chemin.

(nxp)