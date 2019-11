Kevin Fiala (23 ans) est en feu. Après avoir vécu un mois d’octobre inquiétant (8 matches, 1 assist), l’ailier saint-gallois du Minnesota Wild connaît un mois de novembre éblouissant. Aligné sur le premier trio de la franchise de NHL basée à St.Paul aux côtés des vétérans Mikko Koivu et Zach Parise, présent sur le power-play, le No 22 maintient une moyenne de production plus conforme aux attentes: en 8 parties, il a amassé 7 points, dont 4 goals.

A nouveau dominant

Dans la nuit de mardi à mercredi, alors que le club du Midwest s’est facilement imposé 1-4 à Buffalo, le Suisse a une nouvelle fois été dominant. Il était présent sur la glace du KeyBank Center sur les deux premières réussites du Wild. «Je suis en pleine confiance, a-t-il expliqué. J’essaie de contribuer à la relance de l’équipe dans le championnat, notamment avec ma vitesse.» Avec une récolte de 18 points en 20 sorties, le club coaché par Bruce Boudreau (64 ans) demeure à quatre unités d’une place en séries. D’ailleurs, que pense l’entraîneur, qui avait émis de virulentes critiques sur les performances du Suisse en début d’exercice, de l’évolution de Fiala? «Il est dans un bon trend et nous rend de bons services actuellement. Il doit cependant encore progresser dans son jeu sans le puck. Contre les Sabres, il a bien fait son job. Mais, samedi face aux Hurricanes (défaite 3-4 ap), j’avais dû le laisser sur le banc en fin de rencontre. Il commettait trop de revirements.»

Comme un électrochoc

Fiala accepte les remarques et les sanctions, même s’il avait souffert d’être rayé à deux reprises de l’alignement à la fin du mois d’octobre. «La sentence m’avait servi d’électrochoc pour travailler encore plus fort.» Il ajoute: «Je me sens tellement bien dans ce club, j’aime tellement mes coéquipiers que je ne lâcherai rien.»

Emmanuel Favre, Buffalo