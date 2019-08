Quelle est la définition de «victime collatérale»? Tout simple: Kevin Fiala (23 ans).

Alors que les camps d’entraînement des équipes de NHL débuteront dans trois semaines, l’ailier saint-gallois du Wild du Minnesota n’a toujours pas de contrat avec la franchise basée à St. Paul. Devenu joueur autonome avec compensation, l’international suisse n’est pas libre de ses mouvements. Il doit attendre que l’équipe qui l’avait obtenu dans une transaction avec les Prédateurs de Nashville le 25 février dernier lui formule une offre.

Le problème: le Wild a congédié son directeur général le 30 juillet. Paul Fenton a notamment payé l’addition de l’envoi complètement absurde de l’attaquant grison Nino Niederreiter aux Hurricanes de la Caroline. Cet échange avait guidé la courbe de performances de Minnesota vers le bas et permis à la formation de Caroline du Nord de se faufiler en play-off et d’y faire bonne figure.

Un dossier gelé par le Wild

Depuis, le Wild, qui a auditionné plusieurs papables, n’a toujours pas nommé le remplaçant de Fenton. Et, comme souvent dans de pareilles situations, le club souhaite laisser une marge de manœuvre à son futur directeur général et a donc gelé le dossier Fiala.

«Je dois me contenter de patienter, a déclaré Fiala au site officiel de la NHL. C'est drôle à dire, mais je dois vraiment attendre de voir ce qui va se passer.» Si possible moins longtemps que Sœur Anne. Ou qu’un supporter de la sélection de football des Samoa américaines, qui avait dû patienter 17 ans entre 1994 et 2011 pour célébrer une victoire.

Un message d’espoir

Kevin Fiala, qui effectue sa préparation estivale en Suisse et en Suède, admet avoir eu quelques craintes lorsque Fenton a pris la porte. «J'étais initialement un peu inquiet en raison du départ de Fenton et de la situation actuelle». Avant d’avoir reçu un message d’espoir. «Cependant, ils tiennent toujours à retenir mes services, donc je ne m'en préoccupe plus.»

Vraiment? «Il y a certains jours où c'est plus difficile. Mais la plupart du temps, mon contrat n'occupe pas mon esprit. Je profite de l'été pour m'entraîner et je laisse ces choses à mon agent. C'est son emploi. Je m'occupe simplement de ce que je peux contrôler.»