Quelle est la chose la plus importante à se dire au CP Berne maintenant? Que la saison n’est pas encore finie?

C’est sûr que rien n’est encore terminé. Pour le moment, tous nos joueurs sont surtout déçus. Ce soir (ndlr: samedi), on ne va même pas en parler. On va laisser les gars tranquille. Ensuite, on aura sans doute quelques jours de congés et la Ligue a rendez-vous lundi pour décider de la suite des opérations. Là, on pourra regarder toutes ces choses ensemble...

Ces matches à huis clos ont-ils changé votre manière de travailler ce week-end?

Mais pas tellement en fait... J’ai senti contre Lausanne qu’il y avait une bonne intensité sur la glace malgré tout. Les équipes ont «joué», même sans spectateurs. J’ai le sentiment que ces parties ont trouvé un rythme et qu’il a été tenu tout au long de la rencontre. Quand les fans sont là, des choses vont d’abord mieux, après ça baisse et ça fonctionne par vagues. Sans public, les affrontements étaient plus sur le même niveau d’émotions.

Vous suiviez en direct le résultat de Lugano?

Oui, bien sûr.

Ca changeait votre coaching en direct?

Pas tellement! Quand on a marqué le 2-2 (qui permettait au SCB de se «contenter» de gagner en prolongation ou aux tirs aux buts), j’ai apprécié comment l’équipe jouait à ce moment-là. Franchement, je ne voulais pas déranger mes gars à ce moment-là. Je voulais juste les laisser faire. De toute façon, on aurait eu besoin de gagner. J’étais persuadé que notre troisième but allait venir. On pressait bien, on est revenu fort après le 2-2. Mais voilà, ça n’est pas venu.

Et les joueurs, eux, ils ne savaient pas le résultat à la Resega?

Non.

Est-ce que c’est encore plus frustrant du coup? Lugano a ouvert la porte, mais vous n’avez de toute façon pas fait le travail.

Il y a de toute façon beaucoup de frustration quand tu manques les play-off!

Ce n’est pas encore le moment du bilan à Berne, mais, pour vous, ça devait être une sacrée expérience de débarquer une nouvelle fois en cours de saison comme ça.

Oui, parce qu’on s’est remis quand même sur la bonne voie et j’ai apprécié comment mon équipe a joué ces deux derniers week-ends. Mais vendredi et samedi, les deux ultimes rencontres se sont décidées sur un but. Notre jeu de puissance avait bien fonctionné jusque-là. Puis, cette fois, on n’a pas trouvé le fond des filets en situations spéciales. Si on avait mis un but sur ces chacun de ces deux affrontements en power-play, on aurait pris six points je pense.

Les matches qui viennent, contre la relégation, ne sont-ils pas les plus durs à appréhender pour un coach?

Bien sûr, ça va être dur... Il faut montrer une toute autre mentalité sur ce genre de parties. Mais bon, on a encore une semaine au moins pour préparer tout ça. J’ai une totale confiance dans mon groupe.