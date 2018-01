L’armée américaine s’en prend aux Golden Knights

1. Trois matches, trois gestes

Alors que le «bye week» arrive à échéance pour une ribambelle d’équipes, trois matches seulement étaient agendés pendant que nous dormions. Durant ces 180 minutes de jeu cumulées, on peut cibler trois séquences particulières.

Il y a d’abord cette jonglerie d’Alex Ovechkin, des Capitals de Washington, contre les Hurricanes de la Caroline (qui ont obtenu la victoire, 3-1).

Il y a ensuite ce slalom extraordinaire d’Artemi Panarin, des Blue Jackets de Columbus, dans l’arène des Sabres de Buffalo (victorieux 3-1).

What a goal by Artemi Panarin pic.twitter.com/RqY50MIfpH — Brady Trettenero (@BradyTrett) 12 janvier 2018

Il y a enfin, et c’est moins joli, cette action au cours de laquelle Victor Hedman, du Lightning de Tampa Bay (croqué 5-1 par les Flames de Calgary), a subi une blessure redoutée majeure à un genou.

Potential Hedman injury here. This does not look great. pic.twitter.com/0M6zfKLNYS — Ian McLaren (@iancmclaren) 12 janvier 2018

2. Golden Knights vs US Army

Les Golden Knights de Vegas devront disputer l’un de leurs prochains matches au tribunal. En effet, l’armée américaine a déposé plainte contre la 31e franchise de NHL. Elle prétend avoir obtenu les droits exclusifs de la marque «Golden Knights».

L'armée américaine s'oppose au nom des Golden Knights de Vegas https://t.co/Lg9Geb6oBh — La Presse Sports (@LaPresse_Sports) 12 janvier 2018

L’armée US affirme utiliser le nom des Golden Knights depuis les années 60 pour ses équipes de parachutisme, de relations publiques et de recrutement.

3. Un ex dur à cuire dans l’eau chaude

Matt Johnson, un bagarreur des années 90 et 2000, qui avait porté les chandails des Kings de Los Angeles, des Trashers d’Atlanta et du Wild du Minnesota, dort derrière les barreaux.

ICYMI from @rwesthead: Former #NHL enforcer Matt Johnson is in a California jail, charged with felony vandalism following an alleged incident on New Year’s Eve. https://t.co/ngflasR3Qs pic.twitter.com/luNw6YDxTE — TSN Hockey (@TSNHockey) 12 janvier 2018

Il est accusé de vandalisme. L’incident serait survenu dans la nuit du Nouvel An.

4. Pas gentil

Voici comment Radio-Canada définit l’équipe du Canada, qui participera aux Jeux olympiques de Pyeongchang le mois prochain.

L’équipe gérontologique canadienne de hockey https://t.co/fdwRiikI2j — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 12 janvier 2018

Le coach, Willie Desjardins, n’aura pas besoin de puiser dans un trop volumineux ouvrage de psychologie pour motiver ses joueurs en Corée du Sud…

5. Marrant

Mention à cette vidéo promotionnelle des Ducks d’Anaheim.

No matter the venue, @Ryan_Kesler takes his job as instigator very seriously. pic.twitter.com/KaVQVe776A — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) 11 janvier 2018

(Le Matin)