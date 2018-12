1 Le bienfaiteur de la nuit

Acquis le 3 décembre des Ducks d’Anaheim en retour de l’attaquant Daniel Sprong, le défenseur Marcus Pettersson rend déjà de fiers services aux Pingouins de Pittsburgh.

A Washington, il a contribué à la victoire de l’équipe de Pennsylvanie grâce à une intervention salvatrice qui pourrait bien figurer sur le podium des arrêts de la saison.

Diving save by Pettersson! pic.twitter.com/NkGYiidCf6 — NHL GIFs (@NHLGIFs) 20 décembre 2018

Dans le secteur offensif, le choc des seigneurs a souri à Sidney Crosby, impliqué sur les deux réussites (un but et un assist). Et l’ego d’Alex Ovechkin semble en avoir été affecté.

Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler n’a patiné que pendant 8’24 avec les Capitals et a purgé une punition mineure.

2 Le malfaiteur de la nuit

Cette brute de Tom Wilson, des Capitals de Washington, évidemment. Le meilleur client du Préfet de la discipline avait visiblement un compte à régler avec Jamie Oleksiak.

Tom Wilson absolutely HAMMERS Jamie Oleksiak with a brutal right hand punch that connects hard with Oleksiak's face. Oooooooh boy! pic.twitter.com/ufw3CZ5dJ5 — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 20 décembre 2018

Il l’a fait dès la première minute et ne s’est pas privé d’éteindre la lumière de son adversaire.

Ouch...

3 Le Gaston de la nuit

A Denver, où l’Avalanche du Colorado s’est imposée 2-1 avec Sven Andrighetto dans son alignement, Carey Price a été dominant devant le filet du Canadien de Montréal.

Il a effectué 24 parades, dont celle-ci.

Carey Price prive Matt Calvert du premier but du match en réalisant un superbe arrêt du bouclier! ???? pic.twitter.com/WKKn8Gblpy — Le Trio Hockey (@LeTrioHockey) 20 décembre 2018

Mais il aurait aussi mérité une mention d’aide sur le premier but des Avs, réussite qui avait permis à Mikko Rantanen d’égaliser à la 25e minute.

MIKKO RANTANEN SLAMS HOME NATHAN MACKINNON'S DISH TO TIE IT UP!#GoAvsGo pic.twitter.com/4WoOOofJx3 — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 20 décembre 2018

Oups.

4 Le miracle de la nuit

Malgré la défaite, le Canadien de Montréal a obtenu un motif de satisfaction dans les Rocheuses. Il a mis fin à une très longue période de disette en avantage numérique, qui lui valait bien des railleries.

Quand Brendan Gallagher a ouvert le score alors que Nikita Zadorov était au cachot...

Brendan Gallagher opens the scoring for Montreal! pic.twitter.com/AiIdZPSG2h — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 29 décembre 2017

... il a mis fin à une séquence de 25 power-play improductifs.

Alléluia.

5 Les insolites de la nuit

Quand Philipp Grubauer, le gardien de l’Avalanche, cherche ses lentilles...

Philipp Grubauer has lost his contact lens. pic.twitter.com/JUqcYqV6St — Marc Dumont (@MarcPDumont) 20 décembre 2018

Auston Matthews et Mitch Marner, des Maple Leafs de Toronto, ont des talents cachés, ainsi qu’ils l’ont dévoilé lors d’une représentation de «Casse-noisette».

Auston Matthews and Mitch Marner of the Maple Leafs showed off their ballet moves in “The Nutcracker.” https://t.co/4OWcwPbjJa — NHL.com (@NHLdotcom) 20 décembre 2018

L’habileté de Max Domi.

Pas toujours facile, le job de photographe...

Photographers never learn! ??????????? pic.twitter.com/NiT7bvXdgF — Vancouver Canucks (@Canucks) 19 décembre 2018

(nxp)