Un septième match à Malley 2.0. pour écrire une page de l’histoire du club ou alors pour quitter les play-off par la petite porte après avoir mené 3-1 dans la série: Ville Peltonen, le LHC se retrouve dos au mur...

Maintenant, cette série va se jouer sur de petits détails. L’intensité, les duels, la capacité de chacun de lire le jeu et de réagir de la bonne façon en fonction de ce qui se produit. Prendre les bonnes décisions. C’est ce qui nous a manqué lors de l’acte VI perdu à Langnau.

Le groupe est-il suffisamment fort mentalement pour se qualifier en demi-finale après avoir concédé deux défaites de rang?

On doit être prêt à affronter l’adversité. Comme ce fut le cas à Langnau avec ce but marqué du patin après 42 secondes de jeu (ndlr : Chris DiDomenico, 1-0). On doit être capable de surmonter les décisions défavorables et j’ai le sentiment que mes joueurs ont réussi à le faire lors de l’acte VI. Un septième match se joue avant tout dans la tête. Ceux qui seront les mieux préparés remporteront cette partie. Tout ce qui s’est passé jusqu’ici est derrière nous et ne compte plus. C’est le bon moment pour que l’équipe montre sa force de caractère.

Vos leaders offensifs, à commencer par la ligne de parade articulée autour de Dustin Jeffrey, sont passés au travers jeudi à Langnau. Est-ce que cela vous inquiète et qu’attendez-vous d’eux pour ce septième match?

Les bons joueurs de hockey trouvent toujours des solutions et un moyen de rebondir. Je suis convaincu qu’ils sauront le faire ce samedi soir.