Berne, Zurich, Lugano, Lausanne, Zoug? Non! C'est le HC Bienne qui est actuellement l’équipe la plus «fun» à voir jouer. Pas vraiment un hasard, puisque les Biennois avaient déjà été spectaculaires durant une grande partie de la saison dernière et plus particulièrement durant les play-off, où ils avaient fini par caler au stade des demi-finales.

Mardi à Ambri, les Biennois ont encore assuré le spectacle au soir de leur troisième victoire de rang en championnat, notamment grâce au Finlandais Toni Rajala.

Pour son 100e match avec le EHC Biel-Bienne, Toni Rajala a littéralement slalomé dans la défense léventine!

Les hommes de l’entraîneur Antti Törmänen ont réussi à continuer sur leur lancée de la saison passée (3es de la saison régulière) et sont toujours invaincus après les trois premiers matches de l’exercice. Le mérite en revient en grande partie au directeur sportif Martin Steinegger, qui a su, en quelques années seulement, bâtir une équipe ultra-compétitive, rapide et homogène en flairant les bonnes affaires du marché. Au point que le CEO du CP Berne, Marc Lüthi, a même récemment déclaré que le HCB «possédait une équipe qui peut viser le titre». Sacré compliment.

D’abord les bases

Steinegger a commencé par engager l’ancien gardien de NHL Jonas Hiller, passé des Calgary Flames au HC Bienne en avril 2016. Puis il a tendu la main quelques mois plus tard à son ancien joueur, Marc-Antoine Pouliot, après le fameux épisode des patins oubliés avant un match de FR Gottéron à Zoug en octobre 2016. Depuis son retour dans le Seeland, le centre canadien est l’un des moteurs de l’équipe.

Il a ensuite signé un défenseur numéro un en attirant Beat Forster l’an dernier. L’Appenzellois, sextuple champion de Suisse avec les ZSC Lions et Davos, n’était plus en odeur de sainteté auprès de l’entraîneur du HCD Arno Del Curto.

Et il a réussi un nouveau «coup» en mai dernier en obtenant le transfert surprise de Damien Brunner en provenance de Lugano malgré un contrat encore valable avec les Bianconeri. Même si l’ancien de NHL n’est plus aussi productif que lors de ses meilleures années, son engagement a été un signal fort à la concurrence.

Enfin, il a agrémenté le tout en réunissant un quatuor d'étrangers efficaces et dotés de profils très différents: un buteur (le Finlandais Toni Rajala), un patineur complet capable de faire la différence à lui seul s'il le faut (l'Américain Robbie Earl), un homme à tout faire (Marc-Antoine Pouliot) et un défenseur sobre et solide pour stabiliser le tout en la personne du Finlandais Anssi Salmela.

La richesse? La jeunesse

Mais la véritable richesse de l’équipe seelandaise se situe ailleurs: dans le noyau des jeunes joueurs suisses. Le talentueux Damien Riat (21 ans) a quitté GE Servette pour rejoindre le Seeland et poursuivre son développement alors qu’il aurait certainement trouvé une place dans des clubs plus huppés. Le défenseur Dominik Egli (20 ans), venu de Kloten, est considéré comme une future pointure à son poste en National League. Le centre Jason Fuchs dispute sa deuxième saison et s'est imposé comme le centre suisse numéro un de l’équipe. Les autres joueurs du groupe «rouge et jaune» sont soit méconnus, soit sous-estimés (Pedretti, Fey, Lüthi, Schmutz, Diem, Neuenschwander, ...).

Au final, le coach Antti Törmänen – «un coup de chance pour nous», a dit de lui Steinegger - a sous la main un groupe de joueurs hétéroclites avec lesquels le danger peut venir de partout. Pour preuve: le HCB a marqué 12 buts lors de ses trois premiers matches et recense neuf buteurs différents. (nxp)