A la 48e minute, la PostFinance Arena a tremblé. Pas de bonheur grâce aux exploits des joueurs du CP Berne. Non. A la suite d'une action qui aurait pu avoir de sacrées conséquences pour Reto Suri, brutalement séché par Adam Almquist. Il y a les images glaçantes. Un contact à pleine vitesse entre un attaquant et un défenseur. La charge a laissé Reto Suri longuement étendu après un contact à la tête. La ligue a d'ores et déjà ouvert une enquête contre le fautif et l'a provisoirement suspendu pour un match. Mais la sanction doit être à la hauteur de la violence du geste du Suédois de Berne.

Reprenons cette scène pas à pas.

Reto Suri gagne son duel

Zoug vient de marquer le 1-3 et semble se diriger vers une victoire. Le long de la bande, Reto Suri (rond bleu à gauche) gagne son duel contre Yannick Burren. Le compère du défenseur bernois, Adam Almquist (rond bleu à droite) le voit et veut venir à la rescousse.

Reto Suri perd le contrôle du puck

Après avoir passé le premier rideau, Reto Suri n'a plus le contrôle du puck. Adam Almquist a le temps de le constater et de freiner son élan. Pour rappel, une charge est censée être faite pour déposséder un joueur de la rondelle.

Almquist ne joue pas le puck

Au moment où Reto Suri perd le puck, Adam Almquist ne change pas de direction. Son regard non plus d'ailleurs. Le but unique de son action est de toucher le joueur.

Les patins décollés

Emporté dans son élan, Adam Almquist décolle les patins au moment de charger Reto Suri. Preuve que le but n'est pas simplement de déposséder son adversaire de la rondelle mais de lui faire mal. De marquer les esprits.

Le point d'impact: la tête

La première partie du corps de Reto Suri à être touchée est la tête. Ce «détail» vient donc couronner le tout.

Conclusion

Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, cette charge est la plus dégueulasse (mot choisi avec soin) de la saison. Même celle de Marc Wieser sur Eric Martinsson début janvier ne lui arrive pas à la cheville. La ligue a d'ores et déjà ouvert une enquête contre Adam Almquist. Toute sanction inférieure à six matches de suspension sera considérée comme un cadeau tant l'action du Suédois est intolérable. Il paraît que la ligue veut protéger les joueurs contre les charges à la tête. Il faut donc frapper fort maintenant.

