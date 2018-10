Il faut croire que Chris McSorley tient avant tout à gagner ses matches à domicile, et pas vraiment ceux qui ont lieu sur la route, loin des vivats et hourras des Vernets. Si tel n’était pas le cas, le coach de GE Servette aurait, ne serait-ce que par simple superstition, envoyé Gauthier Descloux (96,2% d'arrêts par match, un sommet dans la ligue) au lieu de Robert Mayer, à qui l’air du Seeland ne réussit pas, devant les filets du GSHC vendredi soir à la Tissot Arena pour y affronter le leader du championnat.

Les Aigles ont pris une claque - une de plus à l’extérieur, la cinquième en autant de sorties cette saison – mais il serait injuste de jeter la pierre à Robert Mayer. Le portier du GSHC a certes encaissé cinq buts contre le HC Bienne et n’a pas amélioré sa fiche statistique au passage, mais il a au moins évité une humiliation à son équipe: un penalty de Damien Brunner arrêté, plusieurs gros arrêts en troisième période lorsque son équipe s’est mise à faire «n’importe quoi» face à un HC Bienne brillant et irrésistible, il faut aussi le souligner.

Les hommes de Chris McSorley ont perdu les pédales et franchement paniqué par moments: ce HC Bienne-là était trop rapide, trop mobile, trop bien organisé, bien trop complet aussi (deux des quatre premiers buts marqués par le quatrième bloc) et en fin de compte bien plus tenace qu’eux. Où étaient donc passés la hargne, la détermination et l’ADN des Genevois lors de tous ces duels perdus dans les bandes face au leader du championnat? Comme lors du match d’ouverture de la saison remporté 3-0 par les Biennois le 21 septembre dernier (déjà avec Mayer dans les buts), il y avait une classe d’écart entre ces deux formations, et ce à tous les niveaux: dans les buts, en défense, en attaque, dans l’état d’esprit surtout.

La bonne nouvelle pour GE Servette? Un match à domicile - contre FR Gottéron - figure au programme du soir. Et devinez quoi: Chris McSorley, pour le coup, choisira d’envoyer devant les filets son meilleur atout. Un gardien reposé dont la seule confiance vaut 96,2% d’arrêts en moyenne par match, soit largement de quoi gagner une rencontre. Peut-être même une qui aurait lieu sur la route, loin des vivats et des hourras des Vernets…

Bienne – GE Servette 5-1 (1-0 1-0 3-1)

Tissot Arena. 5562 spectateurs.

Arbitres: MM. Massy, Müller, Duarte et Fuchs.

Buts: 14e Rajala (Pedretti, Pouliot) 1-0, 27e Neuenschwander (Schmutz) 2-0, 47e Pouliot (Pedretti, Rajala) 3-0, 49e Neuenschwander 4-0, 55e Brunner (Earl, Kreis/ 5 contre 4) 5-0, 58e Fransson 5-1.

Bienne: Hiller; Kreis, Salmela; Fey, Dufner; Moser, Maurer; Sataric; Egli; Pedretti, Pouliot, Rajala; Brunner, Earl, Tschantré; D. Riat, Fuchs, Künzle; Schmutz, Neuenschwander, Lüthi; Hügli. Entraîneur: Törmänen.

GE Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Vukovic, Fransson; Völlmin, Mercier; Bezina; Skille, Richard, Bozon; Wick, Almond, Rod; Douay, Romy, Winnik; Simek, Berthon, Kast; Kyparissis. Entraîneur: McSorley.

Notes: Bienne sans Forster, Diem (blessés), Sataric (surnuméraire). GE Servette sans Bouma, Fritsche, Rubin, Wingels (blessés), Antonietti, Heinimann, Petschenig (surnuméraires), Maillard (avec Sierre) ni A. Riat (juniors-élites). Mayer retient un penalty de Brunner (54e). Tir sur le poteau: Lüthi (11e).

Pénalités: 1 x 2’ contre Bienne, 3 x 2’ contre GE Servette.

(nxp)