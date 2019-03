Pas de Dustin Jeffrey, ce lundi matin à l'entraînement du LHC. L'attaquant canadien, touché en première partie de rencontre samedi soir contre Langnau, est forfait pour l'acte I des demi-finales des play-off, mardi à Zoug.

Et plus? «Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est blessé au bas du corps et que sa situation est évaluée au jour le jour», a expliqué le directeur sportif lausannois, Jan Alston.

En l'absence de son maître à jouer, Ville Peltonen devrait basculer Joël Vermin au centre, comme il l'avait fait samedi. Une chose est sûre: l'ailier finlandais Mika Partanen va réintégrer l'alignement pour la première fois depuis 8 matches. (nxp)