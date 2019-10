Non, Lausanne n’est pas encore aussi solide qu’il le voudrait. Ses écarts sont toujours trop nombreux. Que dirait-on si les lancers de DiDomenico (34e) et d’Earl (6e) avaient trouvé autre chose que les montants, hier soir à Langnau? Il n’empêche que les chiffres sont là: le LHC navigue sur une moyenne de 1,2 but encaissé par match (dans le temps réglementaire) depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues. Avec un gardien dont les prestations pèsent clairement dans la balance. Des pourcentages d’arrêt oscillant entre 94% et 96% pour Stephan lors des quatre précédentes sorties. Trente-sept parades pour Boltshauser samedi, dont 31 réalisées lors des deux premiers tiers (!), avant que les Lions ne serrent le jeu.

Il faut de tout pour être solide. De la réussite. De la baraka. Un grand gardien. Un collectif compact, agressif et solidaire. Mais aussi un box play imperméable. Dans ce sens, le plus mauvais élève de la Ligue en infériorité numérique peut également se féliciter d’avoir tué les cinq pénalités concédées à l’Ilfis. Un petit exploit au regard de ses standards habituels (68,29% d’efficacité). Et de quoi se refaire une confiance dans la spécialité. A propos de confiance, sûr que le game-winning-goal de Jeffrey - son premier vrai but de la saison, si l’on excepte une réalisation inscrite dans la cage vide à Berne - fera un bien fou à l’attaquant canadien. Lausanne n’a pas brillé, à Langnau. Mais il a décroché une de ces victoires qui peuvent compter.

Jérôme Reynard, Langnau