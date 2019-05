L’équipe de Suisse a eu droit à son deuxième jour de pause consécutif du côté de Bratislava. Pendant ce temps-là, la Slovaquie, la Norvège, la République tchèque et la Finlande ont logiquement empoché les trois points.

Dans les matches de la soirée, les deux équipes les plus faibles de ces championnats du monde se sont une nouvelle fois fait danser sur le ventre. L’Italie n’a toujours pas marqué le moindre but et s’est inclinée 8-0 face à la République tchèque. De son côté, la Grande-Bretagne a, dans un premier temps, bien résisté à la Finlande. Le 0-0 du premier tiers a ménagé le suspense, dans une partie qu’on savait déséquilibrée à la base. Les hommes de Jukka Jalonen ont finalement gagné 5-0, sans trembler.

L'Autriche résiste bien

Dans la session de l’après-midi, opposés à la France, les Slovaques se sont imposés 6-3. Pourtant à domicile, ils peinent à imposer leur jeu depuis le début de la compétition. A tel point qu’ils se sont fait une petite frayeur en laissant revenir la France à 3-2 peu après la mi-match. La Slovaquie s’est cependant bien reprise en début de troisième période, marquant à trois reprises en l’espace de six minutes.

La Norvège a eu toutes les peines du monde à se défaire de l’Autriche. En gagnant 5-3, les Norvégiens marquent ainsi leurs trois premiers points. Des points hyper importants, dans ce groupe B, dans leur lutte pour le maintien face à l’Autriche et à l’Italie qui n’ont toujours pas débloqué leur compteur. Et pourtant, les Autrichiens ont pu y croire, en revenant à 4-3 à 59’09’’. L’espoir a cependant été de courte durée, puisque Christian Bull a inscrit le 5-3 seulement 18 secondes plus tard.

Le match de la peur

Dans le groupe A, après cinq rencontres, la Slovaquie est cinquième du classement avec six points et devra cravacher dur afin de se qualifier pour les quarts de finale. Quant à la France, elle n’a toujours remporté aucun duel et pointe au septième rang avec un point. Les Français ne devront absolument pas perdre face à la Grande-Bretagne. Ce match de la peur aura lieu lundi 20 mai à 16 h 15.

(nxp)