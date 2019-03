C'est une photo qui a été prise lundi soir, peu avant la fin de l'acte IV de la finale des play-off de MySports League, qui oppose le HC Sierre au HC Valais Chablais. On y voit le trophée de champion, posé sur une commode dans un local, sur laquelle est déjà clippée la mention «HC Sierre, champion suisse de MySports League».

La Ligue suisse de hockey serait-elle allée trop vite en besogne? Car le club de Martigny a remporté ce quatrième acte 6-3, contraignant Sierre à un cinquième et dernier match décisif, samedi à Graben. Du coup, cette anticipation peut prêter sujet à commentaire, d'autant que cette finale se dispute dans un climat émotionnel exacerbé.

Directeur de la Regio League, Paolo Angeloni calme les choses. «Je commencerai par vous dire que, lorsque le trophée a été présenté sur la glace avant le match, il ne comportait aucune inscription, ce qui est tout à fait normal. Mais à cinq minutes de la fin, alors que le score était encore de 3-3 entre les deux équipes, on a dû anticiper les choses.»

Douze minutes de direct

La raison en est simple: la chaîne MySports, qui diffusait le match en direct, avait accordé douze minutes, pas une de plus, aux dirigeants de la Ligue pour procéder à l'éventuelle cérémonie de remise du trophée. «Ce n'est vraiment pas beaucoup, poursuit Paolo Angeloni. On devait donc aller vite. Que serait-il advenu si Sierre avait marqué à la 59e minute? Comme il n'y a que le club sierrois qui pouvait être sacré lundi, on a choisi de «clipper» son nom sur la Coupe avant la fin du match. Le cas échéant, on voulait être sûr de pouvoir procéder à la cérémonie de remise des prix dans son ensemble en direct à la télévision. Les médailles, sur lesquelles ne figure aucun nom du club, et le trophée étaient donc prêts.»

Paolo Angeloni ne voit aucun problème dans cette anticipation. Ce qui l'embête, par contre, c'est que quelqu'un ait pu réaliser un cliché du trophée dans un vestiaire fermé du Forum de Martigny, puis le diffuser. «Nous nous étions fait remettre les clés du local dans lequel la Coupe était entreposée, explique-t-il. Je ne comprends pas comment cette photo a pu être prise.»

Pour le finale de samedi, Paolo Angeloni confirme que deux étiquettes seront préparées. L'une portera la mention «HC Sierre», l'autre «HC Valais Chablais». Quant à savoir quelle étiquette sera clippée s'il devait à nouveau y avoir 3-3 à la 55e minute et seulement douze minutes de diffusion télé après la sirène finale...

La Coupe de champion de MySports League, telle qu'elle a été préparée à cinq minutes de la fin du match Martigny - Sierre. Image: DR. (nxp)