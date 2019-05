A Saint-Louis, San Jose a repris la main en finale de la conférence Ouest de NHL en arrachant la victoire en prolongation (5-4) mercredi. Les Sharks mènent deux victoires à une avant le match 4 qui aura lieu vendredi, de nouveau dans la patinoire des Blues.

La franchise californienne est revenu de loin dans un match 3 qu'elle avait idéalement débuté en bouclant le premier tiers-temps avec un avantage de deux buts. Mais devant son public, Saint-Louis s'est réveillé dans une deuxième période renversante. Les Blues ont rapidement réduit la marque après 78 secondes de jeu, avant de concéder un troisième but 18 secondes plus tard (3-1). Ils ont ensuite assommé les Sharks avec trois buts, dont un doublé de David Perron, pour aborder la 3e période en tête (4-3).

San Jose a poussé, mais a buté sur le gardien de but de Saint-Louis Jordan Binnington (27 arrêts). Les Californiens ont tenté le tout pour le tout en faisant sortir leur gardien Martin Jones (28 arrêts) pour les deux dernières minutes de jeu, pour disposer d'un sixième joueur de champ. Une prise de risque payante à une minute de la fin du temps réglementaire: l'ancien joueur de Genève-Servette Logan Couture a ramené les deux équipes à égalité avec son 14e but des play-off.

Le dernier mot est revenu au défenseur suédois des Sharks, Erik Karlsson, auteur du premier but de la soirée, qui a profité d'un mauvais renvoi de la défense de Saint-Louis et d'une passe de la main controversée de Timo Meier, pour donner la victoire à son équipe après cinq minutes de jeu en prolongation. Sur les quatre arbitres, personne n'a rien vu. Et comme on ne peut pas revoir l'action à la vidéo...

@NHL Timo Meier through the fucking puck with his hand and is STILL credited for that assist. Wow pic.twitter.com/0kkbiqOtMZ