Le début de saison 2018/2019 a été chargé, pour les caissiers des équipes de l’élite helvétique. En moyenne, 6882 personnes se sont rendues à la patinoire, ce qui est tout simplement un record d’Europe! Même la puissante KHL de l’Est du continent ne fait pas aussi bien, avec simplement 6270 personnes par rencontre.

C’est un reporter russe plutôt pertinent sur Twitter qui a compilé, le jour de l’an, les affluences des diverses compétitions européennes et le résultat est plutôt flatteur pour la Suisse. En plus de dominer une Ligue continentale de hockey qui tente toujours de s’agrandir vers l’Ouest, la National League fait mieux que la DEL (5988 spectateurs par match), la SHL suédoise (5831), l’Extra Liga tchèque (5294) et la Liiga finlandaise (4107). La Champions Hockey League est encore plus décevante, avec 3210 fans qui font le déplacement en moyenne à chaque partie…

Arrêté au 1er janvier 2019, ce classement ne comprend donc par le match entre les Langnau Tigers et Berne, joué au Stade de Suisse ce mercredi. 18'000 billets «seulement» avaient été vendus en pré-location. Ce chiffre est également appelé à augmenter la saison prochaine, avec notamment la patinoire toute neuve de près de 10'000 places qui sera inaugurée à Lausanne. (nxp)