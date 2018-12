A Vancouver, devant 10’279 spectateurs, l’équipe de Suisse a composté son billet pour les quarts de finale des Championnats du monde M20 grâce à son succès contre le Danemark (4-0).

Philipp Kurashev, a été le grand artisan de cette probante victoire. Le joueur de centre des Remparts de Québec (Ligue de Hockey Junior Majeure du Québec) a inscrit trois buts pour porter sa total de points personnels à cinq depuis le début du tournoi.

Philipp Kurashev scores his third goal of the game and tournament leading fifth after holding on until he could put it past Mads Sogaard. 4-0. #WJC2019 pic.twitter.com/SduDXEytiS