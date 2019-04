Cinq Suisses ne jouent pas dans l'une des 16 meilleures formations de la saison régulière et ne participeront donc pas aux play-off de NHL: Nico Hischier, Mirco Mueller (New Jersey Devils), Kevin Fiala (Minnesota Wild), Denis Malgin (Florida Panthers) et Sven Bärtschi (Vancouver Canucks).

Les autres Helvètes prendront par aux séries pour le titre à partir de mercredi 10 avril: Roman Josi et Yannick Weber (Nasville Predators) ainsi que Timo Meier (San Jose) font partie des équipes qui auront un coup à jouer, même si les Tampa Bay Lightning font figure d’épouvantail sur la route qui mène à la Coupe Stanley.

Sven Andrighetto a décroché une place en play-off avec les Colorado Avalanche, idem pour Nino Niederreiter du côté des Carolina Hurricanes ainsi que Luca Sbisa (la plupart du temps surnuméraire) chez les New York Islanders.

Débuts à Sierre pour Hischier

Seul Nico Hischier, via son agent Gaëtan Voisard sur le site watson.ch, a déjà annoncé qu’il prendra part aux Mondiaux du 10 au 26 mai à Bratislava (Slovaquie) avec l'équipe de Suisse. Le Haut-Valaisan, qui attend encore le feu vert définitif des Devils, devrait d’ailleurs disputer son premier match international chez les pros le 26 avril à Sierre contre l’équipe de France. Le lendemain, la Suisse jouera un deuxième match de préparation contre les Bleus à Genève.

Son coéquipier Mirco Mueller et Sven Andrighetto (Colorado), tous deux en fin de contrat, pourraient toutefois être tentés de faire l’impasse sur les Mondiaux afin d’éviter de s’exposer à une éventuelle blessure qui pourrait compromettre leur position à la table des négociations. Quant à Sven Bärtschi, il ne rejoindra pas la sélection helvétique en Slovaquie pour des raisons privées.

Le sélectionneur national, Patrick Fischer, suivra avec beaucoup d’attention le premier tour des play-off dès mercredi. Les premières formations éliminées seront connues au plus tard dans la nuit du 24 au 25 avril, soit largement avant le début des Mondiaux (premier match contre l’Italie le 11 mai).

L’attaquant de Carolina, Nino Niederreiter, est susceptible d’être disponible rapidement si la logique est respectée. Son équipe, qualifiée pour la première fois depuis 2009, affrontera les champions en titre, les Washington Capitals d’Alexander Ovechkin.

L’an dernier aux championnats du monde à Copenhague, le Grison avait été le moteur offensif de l’équipe de Suisse, finaliste contre la Suède.

Les Suisses en play-off:

Nashville Predators: Roman Josi, Yannick Weber

contre Dallas au premier tour

Colorado Avalanche: Sven Andrighetto

contre Calgary au premier tour

San Jose Sharks: Timo Meier

contre Las Vegas au premier tour

Carolina Hurricanes: Nino Niederreiter

contre Washington au premier tour

NY Islanders: Luca Sbisa

contre Pittsburgh au premier tour

Ils ne sont pas qualifiés pour les séries:

New Jersey Devils: Nico Hischier, Mirco Müller Vancouver Canucks: Sven Bärtschi Florida Panthers: Denis Malgin Minnesota Wild: Kevin Fiala (nxp)