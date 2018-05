C’est comme si on avait vu ce film des dizaines de fois. Une Suisse valeureuse et proche de l’exploit n’arrive pas à tuer le match et se fait remonter dans les dernières secondes pour finalement s’incliner de manière valeureuse. Et bien non! Parce que cette génération n’est pas comme ses prédécesseuses. Biberonnée à la confiance en elle, la formation de Patrick Fischer a su réécrire la fin de l’histoire pour en faire un happy end. Au cours de ces dernières secondes si souvent fatales, les internationaux ont su se coucher sur tous les pucks pour préserver une longueur d’avance. Irrespirable et admirable en même temps.

Roman Josi le patron

Pour la troisième fois de son histoire après 1998 et 2013, l’équipe de Suisse a atteint les demi-finales. Mais contrairement aux deux autres occurrences, cette qualification ne peut pas être traitée d’exploit. Pourquoi? Car cette sélection a dégagé une impression de sérénité. Sans la crosse haute de Fora (lire ci-dessus), les Finlandais n’auraient probablement pas pu se montrer aussi pressants en fin de match. Ce n’est également pas un exploit car les Helvètes sont allés chercher ce succès. Ils ont décidé de jouer au hockey et n’ont pas uniquement bétonné autour de leur gardien. Ils ont voulu cette victoire et sont allés la chercher.

Au milieu de ce collectif parfaitement huilé, un homme sort du lot: Roman Josi. Le défenseur de Nashville a évolué durant 24 minutes (!) et chacun de ses 39 shifts a été couronnée de succès. Ce vestiaire avait besoin d’un patron pour passer la vitesse supérieure. Avec lui, il l’a trouvé. Chacune de ses chevauchées vers l’avant transpire la classe. Toutes ses décisions sont justes. Bref, c’est un joueur à part.

Fischer: la revanche

En effectuant sa sélection pour le Danemark, Patrick Fischer n’avait pas fait le pari du coeur, mais celui du muscle. Acceptant de renier certains de ses principes (défenseurs rapides et techniques), le technicien a choisi d’embarquer une équipe physiquement prête à relever le défi. A voir la peine avec laquelle le fantastique Sebastian Aho a vainement cherché des espaces, il est clair que l’option du technicien zougois était la bonne. Décrié depuis son échec olympique, il tient une magnifique revanche.

Demain (19h15), la Suisse défiera le Canada, vainqueur de la Russie, en demi-finale avec pour ambition de réécrire une nouvelle fois l’histoire. Son histoire.

