Avant un week-end chargé face aux deux meilleures équipes du groupe (Russie et Suède), la sélection de Patrick Fischer a droit à deux jours de pause bien mérités.

La Suisse est à l'heure sur la route des quarts de finale. Dans un monde idéal, elle compterait deux points de plus. Mais l'effort affiché depuis les débuts contre l'Autriche samedi dernier rappelle que cette sélection jeune, moins de 25 ans de moyenne d'âge, progresse de sortie en sortie.

L'autre constat que l'on peut tirer de cette équipe de Suisse après quatre des sept matches du tour de qualification, c'est que Patrick Fischer a su mener sa barque et construire un groupe qui vit bien ensemble. Gaëtan Haas l'a d'ailleurs souligné après la victoire contre la Biélorussie: «Il y a une bonne dynamique qui se dégage de cette équipe. On pouvait gagner tous les matches.» L'arrivée de Timo Meier a offert un saut en qualité à cette sélection sans défaire le bon travail accompli jusqu'ici par le staff.

Certains signes ne trompent pas. Sur les douze tiers joués, la Suisse en a joué un seul de très mauvais, mais elle a fini par le gagner 1-0. C'était mercredi après-midi contre la Biélorussie. Avec ses jeunes éléments de NHL, la Suisse possède le talent mais surtout la confiance pour soutenir le regard des meilleures nations. En observant des garçons comme Niederreiter, Meier, Andrighetto ou Müller, on s'aperçoit que la machine NHL donne à ces jeunes joueurs des réflexes quasi pavloviens. Dans le bon sens du terme.

Le jeu dans les bandes chez les défenseurs et le travail autour du but chez les attaquants impressionnent. Ces joueurs ont compris où se marquaient les buts dans le hockey moderne et savent patrouiller au bon endroit. Cette aisance fait tache d'huile. Des attaquants comme Moser, Vermin ou Scherwey s'inspirent de leurs potes nord-américains.

Maintenant, les choses sérieuses s'annoncent avec la Russie samedi soir et la Suède le lendemain. Un week-end où la Suisse tiendra le rôle d'outsider. Elle a déjà connu cette situation face à la République tchèque et n'est pas passée loin d'un succès. La Sbornaja et le Tre Kronor semblent toutefois un cran au-dessus de cette équipe tchèque qui va pouvoir compter sur le renfort de David Pastrnak et David Krejci des Boston Bruins.

Mais avec ce qu'elle a montré jusque-là, la Suisse n'a pas à rougir. Hormis quelques erreurs individuelles, la défense dirigée par Tommy Albelin a plutôt bien tenu la route. Rafael Diaz est monté en puissance et Mirco Müller dégage une maturité de routinier à seulement 23 ans. Alors pourquoi pas une place en quarts de finale validée ce week-end déjà? (si/nxp)