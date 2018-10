Oui, en une saison et des brouettes, Dustin Jeffrey s’était rendu indispensable. Oui, le Canadien est à ranger dans la caste des joueurs irremplaçables, tant son impact sur son équipe est important. Oui, le LHC a été contraint d’évoluer avec un attaquant étranger seulement, vendredi soir face à Davos. Oui, la blessure de DJ (son surnom) a entraîné un effet domino. Des conséquences parmi lesquelles on notera, avec le repositionnement de Joël Vermin au centre, la dissolution du trio le plus remuant de ce début de saison (Vermin-Mitchell-Bertschy) et plus globalement le bouleversement de l’ensemble des trios offensifs.

Oui, la profondeur limitée de l’effectif lausannois n’a pas laissé à l’entraîneur Ville Peltonen une immense marge de manoeuvre dans ses choix, lesquels ont par ailleurs contribué à accentuer le déséquilibre entre les deux premiers blocs et les deux autres. Oui, après avoir évolué durant quasi toute la préparation dans le même alignement, le LHC a légitimement - du moins en première partie de match - souffert d’un manque d’inspiration et de repères sans son maître à jouer et avec des triplettes remaniées.

Mais rien de tout ça n’explique les errances défensives et l’indiscipline aperçues vendredi - la cagade de Valentin Borlat sur le 2-0 grison en tête. Ni l’infériorité criarde des Lions sur le plan de l’agressivité. L’absence de Dustin Jeffrey a peut-être déstabilisé le groupe? Ca ne constitue toutefois pas une excuse. Encore moins face à ce Davos-là, en mal de confiance et physiquement diminué.

Le LHC doit apprendre à vivre sans son attaquant canadien au plus vite. Et en attendant l’engagement d’un nouveau centre étranger dans les prochains jours. Une arrivée qui nécessitera un autre temps d’adaptation. Musique d’avenir. Au présent, Lausanne se prépare à enchaîner trois déplacements, à Berne, Genève et Zurich. Il doit dans cette optique surtout se remettre en question au niveau de l’état d’esprit, après avoir fauté deux fois de suite. Les deux fois en souffrant de la comparaison avec son adversaire dans les zones où ça fait mal. (nxp)