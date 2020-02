La victoire obtenue par le HC Bienne (4-0) et jamais contestée par un bien pâle collectif bernois permet aux hommes d’Antti Törmänen de compter neuf longueurs d’avance sur leur voisin de la capitale, neuvième, à cinq journées du terme. Sachant que toutes les formations engagées autour de la barre ont perdu, ceux-ci ont indéniablement réalisé la bonne affaire de cette 46e ronde.

La période initiale vierge de but, équilibrée et envoyée en à peine 25 minutes, Bienne a attendu la suivante pour marquer la différence et mettre le CP Berne au tapis en l’espace de cinq minutes. Le temps pour Jason Fuchs de trouver l’ouverture après avoir tourné deux fois autour de la cage gardée par Tomi Karhunen - avec l’heureux concours du patin de Justin Krueger - puis à Otso Rantakari de doubler la mise suite à un missile envoyé de la ligne bleue.

Avant même qu’ils n’aient le temps de comprendre ce que leur arrivait, les visiteurs ont vu leur passif prendre l’ascenseur. A l’origine de l’action qui a conduit au 3-0 de Valentin Nussbaumer, Beat Forster a d’abord récupéré avec brio un puck menaçant devant Hiller avant d’adresser à Rathgeb la passe qui a tout déclenché. S’il existait un troisième assiste en hockey, alors le n°29 le mériterait amplement.

Et puisque les Ours n’étaient pas d’humeur à sonner la révolte, les Biennois en ont rajouté une couche à un quart d’heure du terme avec Damien Brunner à la conclusion d’une soirée gérée à la perfection par une équipe qui peut aborder son déplacement dominical à Zurich (15h45 au Hallenstadion) avec le sentiment du devoir accompli.

Bienne – Berne 4-0 (0-0 3-0 1-0)

Tissot Arena. 6521 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Stricker, Dipietro, Kovacs et Wolf.

Buts: 32e Fuchs 1-0, 33e Rantakari 2-0, 36e Nussbaumer (Tschantré, Rathgeb) 3-0, 45e Brunner 4-0.

Bienne: Hiller; Janis Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Rantakari, Fey; Sataric; Fuchs, Ullström, Rajala; Riat, Nussbaumer, Schneider; Brunner, Cunti, Künzle; Tschantré, Gustafsson, Neuenschwander; Kohler. Entraîneur: Törmänen.

Berne: Karhunen; Untersander, Beat Gerber; Andersson, Blum; Krueger, Burren; Colin Gerber; Mursak, Arcobello, Simon Moser; Pestoni, Ebbett, Scherwey; Jeremi Gerber, Ruefenacht, Praplan; Berger, Heim, Kämpf; Christen. Entraîneur: Kossmann.

Notes: Bienne sans Lüthi, Salmela, Ulmer (blessés), Hügli ni Pouliot (ménagés). Berne sans Bieber, Grassi, Sciaroni (blessés) ni MacDonald (étranger surnuméraire). Pénalités: 2 x 2' contre Bienne, 4 x 2’ + 1 x 10’ (Ruefenacht) contre Berne.