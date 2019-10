1 Cauchemar pour les Diables

Les Devils du New Jersey, qui avaient la conviction d’avoir constitué une équipe dominante durant l’été (recrutement de P. K. Subban, repêchage de Jack Hughes en toute première position, notamment), déchantent. La franchise de la banlieue new-yorkaise a essuyé un troisième revers en autant de sorties depuis le début de la campagne 2019-2020.

A Philadelphie, sans le défenseur zurichois Mirco Müller (rayé de l’alignement par l’entraîneur John Hynes) et avec le joueur de centre valaisan Nico Hischier (différentiel de -2), les Diables n’ont fait peur qu’à leurs partisans. Ils se sont inclinés 4-0 en se montrant parfois complices de leurs adversaires.

Il est vrai aussi que New Jersey s’est buté à un Carter Hart (20 ans) bien plus à son affaire qu’il ne l’avait été à la Vaudoise aréna le 30 septembre lors du match des Global Series face au Lausanne HC. Auteur de son premier blanchissage en carrière à l’occasion de sa 33e titularisation, le jeune gardien canadien a notamment réalisé une parade extraordinaire sur un tir de Taylor Hall à trois contre cinq.

Carter Hart with a ridiculous save to rob Taylor Hall on a 5-on-3 pic.twitter.com/M1eAnM5ROE — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) October 10, 2019

2 Gritty interpelle Lindsey Vonn

Les Flyers, qui livraient leur partie d’ouverture à domicile, ont aussi démontré qu’ils tenaient à remporter la Coupe de la provoc.

Ainsi, Gritty, la mascotte déjantée du club de Pennsylvanie, a pris du plaisir à se moquer de P. K. Subban, le futur mari de Lindsey Vonn, lors de la période d’échauffement.

Ainsi encore, sur leurs réseaux sociaux, ils n’ont eu aucune gêne à railler les Devils au terme de la rencontre.

Ce sentiment quand t’as dernière victoire date du mois d’avril, en français.

Ainsi encore et encore, ils ont osé faire ça.

They are the ones who had "the best offseason."



Then hockey started. #NJDvsPHI | #FlyOrDie pic.twitter.com/37e2erbx9A — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) October 10, 2019

Certains avaient eu «la meilleure phase préparatoire». Après le hockey a commencé.

Pas faux. Mais attention au retour de balancier...

3 Ralph le magicien

Étonnant, très étonnant Ralph Krueger. De retour dans les patinoires après une absence de six ans et demi, le temps de présider le Southampton FC, l’ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse n’a toujours pas connu la défaite en 60 minutes avec les Sabres de Buffalo. Son entame de saison: quatre duels, sept points et la première place de la division Atlantique.

Dernier truc en date: un succès en prolongation contre le Canadien de Montréal (5-4), qui a également récolté au moins un point dans chacune de ses trois premières sorties, toutes sur la route.

C’est la première fois de son histoire que le #CH entame une saison avec trois matchs de suite qui nécessitent la prolongation. #rds — Luc Gelinas (@LucGelinasRDS) October 10, 2019

Le but de la victoire a été inscrit par l’attaquant suédois Marcus Johansson en avantage numérique, gâchant ainsi le premier départ de Keith Kinkaid devant le filet des Habs.

Mais le principal bourreau du Canadien a été l’attaquant Jack Eichel, qui a récolté quatre points personnels, dont deux buts.

4 Carton des Canucks

Les Canucks de Vancouver, qui ont nommé Bo Horvat au titre de 14e capitaine de l’histoire de leur franchise avant d’affronter les Kings Los Angeles, ont orchestré un festival offensif (8-2).

La recrue américaine Quinn Hughes en a profité pour s’inscrire une toute première fois au pointage.

Comme il est bon, très bon, on peut aisément spéculer sur le fait qu’il y en aura d’autres, beaucoup d’autres.

5 La loi des séries chez les Pens

Avis aux poolers: les Pinguoins de Pittsburgh sont dans le trouble. Après avoir inscrit les noms d’Evgeny Malkin et de Nick Bjugstad sur la liste des blessés de longue durée, le club de Sidney Crosby a également perdu Alex Galchenyuk au combat.

Alex Galchenyuk sur la liste des blessés des Penguins https://t.co/U0nSEQYkPO — La Presse Sports (@LaPresse_Sports) October 10, 2019

La nature de la blessure de l’ancien junior du HC Sierre n’a pas été précisée.

Et comme la loi des séries n’intervient pas qu’en play-off, les Pens tremblent aussi pour Patric Hörnqvist, atteint par un puck à l’entraînement.

Quand ça ne veut pas...