C’est sous un soleil tapant que les premières liasses de billets destinés aux fans sierrois ont été mises en vente vendredi après-midi. Les supporters des Rouge et Jaune ont défilé à intervalle régulier dès 14 heures et jusqu’à 16 heures (puis plus tard de 18h1 5 à 19h15), devant le petit cabanon spécialement ouvert pour l’occasion.

La responsable de la billetterie s’était déjà déplacée du côté du Forum de Martigny la veille pour écouler le contingent de places debout réservé aux fans adverses. «Nous avons ouvert les caisses à 18 heures, et 35 minutes plus tard, les 500 billets étaient déjà vendus», explique-t-elle.

L’engouement pour ce cinquième acte de la finale des play-off de MySports League est évidemment à son comble et la patinoire de Graben fera le plein samedi sur le coup de 16h. Sur la terrasse de «La croissanterie», les habitués plaisantent en voyant les premiers supporters débarquer pour obtenir les précieux billets pour la «finalissima».

«C’est pas la peine, le match est annulé», lance un client en se marrant. Le patron répond: «Là, il y aurait une émeute». Sans surprise, le hockey est le thème de discussion numéro un à Sierre. Avec une seule issue possible pour les fans des Rouge et Jaune. Une victoire et une promotion des leurs en Swiss League. Réponse samedi en fin d'après-midi. (nxp)