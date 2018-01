C’est quand même fou. Eliot Antonietti barbu disparaît de la circulation pendant des mois et revient enfin au jeu en début d’année 2018, rasé de près et franchement méconnaissable. Plus mal au genou, plus mal à la tête, en pleine forme.

Ce qui est encore plus fou, c’est que cela fait vraiment un moment que je me dis (donc personne ne me l’a soufflé, hein, ça sort de mon imagination): et si quelqu’un, le coach par exemple, lui avait un jour dit: «Toi, tant que tu ne te rases pas, tu ne joues pas dans mon équipe»?

C’est dingue, des fois, comme on peut imaginer des trucs complètement farfelus…

Hockey Inside, épisode 18:

1. Oui, j’ai commis une boulette hier, tel Barry Brust qui sort de ses buts, tête en l’air, trop sûr de son coup, et foire sa relance. Ce serait d’ailleurs totalement passé inaperçu ce matin si un site web n’avait pas décidé, sans réfléchir une seconde, de reprendre et d’interpréter à sa sauce ce que j’avais écrit dans le journal. Le titre du site en question, en relation avec mon article: «Marc-Antoine Pouliot pourrait jouer les play-off avec un passeport suisse». Ce qui, si c’était le cas, changerait évidemment pas mal de choses, et aurait d’ailleurs fait l’objet de bien davantage qu’une ligne en bas de page dans mon papier du jour…

Avant que ce soit relayé: Pouliot pourrait au mieux devenir Suisse en février 2019, pas en février prochain. J’étais persuadé qu’on était au mois de mars, hier. Mea culpa. — cyrill pasche (@c9pasche) 18 janvier 2018

Quoi qu’il en soit, le collègue Laurent Kleisl du Journal du Jura m’en veut à mort, puisqu’il se fait, selon ses dires, «harceler en ville de Bienne depuis ce matin tôt», après que j’ai PAR MEGARDE rappelé que Marc-Antoine Pouliot pourrait devenir Suisse en février prochain, alors qu’il s’agit évidemment de février 2019, comme tout le monde le savait déjà, Y COMPRIS MOI, puisque le JdJ en avait parlé en décembre dernier, donc en 2017. « Je t’envoie le prochain zozo qui vient me parler de cette histoire si tu veux», m’a écrit LK, de rage, via WhatsApp sur le coup de midi.

2. Killian Mottet, en fin de semaine dernière, a reçu une offre de FR Gottéron aux mêmes conditions salariales. Quelques jours plus tard, comme par miracle, l’attaquant des Dragons avait soi-disant deux offres de plus sous la main: Bienne et Berne. C’est de bonne guerre… Bienne, qui comme Berne n’aurait pas formulé d’offre, apprécie pourtant le joueur mais n’aurait pas vraiment de place pour lui dans un effectif qui devrait déjà être renforcé par Damien Riat.

3. Deux dépisteurs de la franchise de NHL des New York Islanders avaient fait le déplacement à Kloten dimanche après-midi. Au centre de leur attention, l’attaquant valaisan Vincent Praplan, qui tentera sa chance en Amérique du Nord la saison prochaine, mais aussi le défenseur de FR Gottéron Yannick Rathgeb. Les deux scouts ont aussi paru passablement amusé par le style de jeu de Barry Brust. Le gardien de Gottéron, ce jour-là, avait fait étalage de tout son arsenal, pour le meilleur et pour le pire, sur la glace de la Swiss Arena.

4. Le HC Bienne, qui vit sa meilleure saison dans l‘élite depuis… 1990, est en position de se qualifier pour la Champions Hockey League. Un objectif pour les dirigeants seelandais? «Tout dépend du tirage et des adversaires, car s’il faut effectuer plusieurs déplacements en avion, cela peut vite devenir une charge financière importante», a expliqué le CEO du HCB Daniel Villard, qui n’est d’ailleurs pas convaincu par le format de cette compétition européenne.

5. Laurent Meunier a eu 39 ans mardi. Le capitaine de l’équipe de France durant 12 ans (220 sélections et 68 matches lors de championnats du monde) n’en gardera pas forcément un souvenir impérissable, lui qui a été victime d’un affreux coup de canne à deux mains du topscorer du EV Zoug Garrett Roe en fin de match. Les arbitres ont estimé que le geste ne valait que 2’+2’. Incompréhensible. Si aucune procédure n’est ouverte contre le joueur américain, une semaine après la sanction extrêmement clémente à l’encontre du Suédois Viktor Stalberg (deux matches pour un coup de poing à un arbitre), on va finir par penser que les joueurs zougois bénéficient d’un traitement de faveur….

6. Le même directeur sportif qui m’avait prédit que Romain Loeffel serait sélectionné pour les Mondiaux de Paris en mai dernier m’a encore prédit que Loeffel figurera, à son avis, dans la sélection pour les JO de PyeongChang. J’ai bien envie de le croire sur parole cette fois-ci.

7. La sélection de l’équipe de Suisse sera officialisée lundi après-midi, les joueurs seront quant à eux informés lundi matin. Swiss Olympic connaît déjà l’identité des 25 sélectionnés depuis aujourd’hui jeudi.

Concernant les clubs romands, voici les joueurs qui devraient à mon avis être sélectionnés:

Bienne: Jonas Hiller. FR Gottéron: aucun. Lausanne HC : Joël Genazzi. GE Servette: Romain Loeffel, Cody Almond, Tanner Richard.

8. Loïc Burkhalter sera le nouveau directeur sportif du HC La Chaux-de-Fonds à compter de la saison prochaine, comme l’avait annoncé L’Impartial la semaine dernière. Le capitaine des Abeilles, s’il a admis dans les colonnes du quotidien neuchâtelois qu’il «avait beaucoup de choses à apprendre», a au moins déjà parfaitement compris en quoi consistait sa future mission: «Mon job principal est de construire la meilleure équipe possible pour la saison prochaine», a-t-il révélé. Un tout, tout bon début.

9. A 40 ans, Nicolas Gastaldo, près de 500 matches en Ligue nationale avec quatre clubs (valaisans) différents, a vécu l’un des highlight de sa carrière avec Red Ice, nous apprend Le Nouvelliste, qui semble d’ailleurs enfin tenir son nouveau Nico Hischier. Trois buts en 1 minute et 43 secondes, même contre Bulle, même en 2e ligue, c’est effectivement pas mal du tout.

(Le Matin)