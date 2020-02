Lausanne peut trembler. Battus en prolongation sur la glace de la lanterne rouge Rapperswil (3-2), les hommes de Ville Peltonen n’ont plus que trois points d’avance sur la barre et sur un duo formé de Berne (8e) et de Lugano (9e).

Que la prochaine semaine du LHC s’annonce bouillante! Au programme: la réception de Langnau (mardi), un déplacement à Genève (vendredi) avant un duel potentiellement de tous les dangers face au SCB, samedi en clôture de saison régulière.

Les Lions s’y sont mis seuls, hier soir en terres saint-galloises. Battus lors de cinq de leurs six précédentes rencontres, ils semblaient partis pour se relancer. Un premier tiers dominé de la tête et des épaules (19 tirs cadrés à 3), ponctué par l’ouverture du score de Petteri Lindbohm (8e 0-1). Une seconde réussite signée Cody Almond (26e). Et puis plus rien... Comme si le sentiment du devoir accompli habitait déjà le LHC avant même la mi-match.

Le scénario n’est pas nouveau. Il montre que ce Lausanne-là a du pain sur la planche dans son processus de développement, lui qui aspire à bousculer la hiérarchie du hockey suisse. Ce qui est vraiment embêtant, c’est qu’il continue à reproduire les mêmes erreurs à la 47e journée du championnat. En gaspillant un avantage de deux buts là où les points comptent le plus dans la lutte pour les play-off. Et en concédant de surcroît l’égalisation avec un homme de plus sur la glace dans les dernières minutes (57e 2-2).

Fébrilité ou suffisance? Une chose est sûre: on peut parler de faute grave.

Jérôme Reynard, Rapperswil

Pour les détails du match, cliquez ici.