Les images TV de MySports font froid dans le dos: samedi dernier lors d'une échauffourée durant le match Berne-Zurich, le défenseur Justin Krueger patine en direction de l'attaquant des ZSC Lions Pius Suter et lui assène... un coup de boule avec élan!

Le joueur zurichois chute en arrière et percute violemment le montant du but. Heureusement, l'attaquant international helvétique ne s'est pas blessé sur cette action. La sanction sur la glace contre son assaillant? Deux plus dix minutes de pénalité pour une charge contre la tête...

Une charge contre la tête avec... la tête, n'est-ce pas finalement un coup de boule?

Qu'en pense finalement Justin Krueger, le principal intéressé? Dans blick.ch, le défenseur allemand semble surpris, et même profondément indigné que l'on puisse imaginer qu'il ait pu commettre une faute aussi grossière. «C'est vraiment dégueulasse de penser cela», explique le fils de l'ancien sélectionneur national Ralph Krueger dans le quotidien zurichois. «Je n'ai pas besoin de faire ce genre de choses. Je trouve que ce n'est pas fair-play de condamner les gens alors que l'on ne sait même pas ce qui s'est passé.»

Sérieusement, Justin Krueger?

«Nous ne sommes pas dans un combat de taureaux ou dans un match de la NFL (ndlr: la ligue pro de football US). J'ai baissé la tête pour me protéger. Je ne pouvais pas savoir comment mon adversaire allait réagir et s'il allait me frapper.»

Comme le démontrent les images de MySports, le joueur des ZSC Lions n'avait visiblement aucune intention de se battre avec quiconque...

«J'ai baissé la tête pour me protéger»

Justin Krueger avance encore d'autres arguments en béton pour sa défense: «Cinq Zurichois se sont rués sur Scherwey et Haas. C'est le genre de truc qui me rend dingue dans cette ligue. Je suis quelqu'un qui prend la défense de mes coéquipiers lorsqu'ils sont en mauvaise posture. Le problème est que j'arrivais d'assez loin. J'ai baissé la tête, tendu les bras, et j'ai pensé que Suter était prêt pour un contact."

Le défenseur du CP Berne peut toutefois dormir tranquille et préparer son prochain match, qui aura lieu vendredi à Davos. Krueger ne sera pas suspendu et personne à la Ligue n'a jugé bon d'ouvrir une enquête... Incroyable, non? (nxp)