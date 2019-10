Dimanche soir, la région Dallas-Fort Worth a été frappée par une violente tornade, qui a provoqué d'importants dégâts. Parmi les propriétaires de résidences lésés, on retrouve un certain Tyler Seguin. L'attaquant vedette des Dallas Stars, qui avait également porté le maillot du HC Bienne durant le lock-out de la NHL, durant la saison 2012-2013, a vu sa maison texane ravagée par des vents très violents d'une vitesse atteignant les 180km/h.

Comme on peut s'en rendre compte sur l'image partagée par un reporter américain, le toit du bâtiment a été presque entièrement arraché. Par chance, la maison était inoccupée au moment où la tempête a frappé. L'image après destruction est néanmoins digne d'un film catastrophe ou d'horreur. Le joueur n'a pas tardé à réagir à la nouvelle.

NEW: Before and after images of home near Dallas North Tollway and Royal Lane in North Dallas — that was badly damaged during the tornado tonight. #wfaaweather pic.twitter.com/xGMLhg0TSU

Merci à tous ceux qui se sont inquiété au sujet de l'actualité de ce soir. Je suis en sécurité. Par chance, il s'agit de ma propriété en vente et j'ai déjà emménagé dans une nouvelle maison. Je viens de quitter la région et c'est un spectacle extrêmement triste auquel nous assistons. Mes prières vont à tous ceux qui sont affectés par la tornade, a rassuré Seguin via son compte Twitter.

Thanks to everyone reaching out about the news tonight, I am safe. Luckily this is my house for sale and I have moved into a new one. I just left the area and it is an extremely sad sight to see. Prayers to everyone affected by the tornado. https://t.co/wT6XlUBi8N