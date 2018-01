Le Lausanne HC, battu 4-1 par FR Gottéron, a tout juste réussi à entretenir l’illusion, hier à Saint-Léonard. L’illusion que les Lions, surtout lorsqu’ils attaquent et ne se posent plus trop de questions comme lors des 40 dernières minutes, ont peut-être bel et bien le calibre et le coffre d’une équipe de play-off. Leurs 20 premières minutes de jeu (3-0), catastrophiques et par moments indignes, laissent par contre présager le contraire. Le LHC disputait un match à enjeux élevés, Gottéron aussi, mais les Lions n’avaient ni l’attitude, ni la détermination, ni les épaules pour espérer davantage qu’une défaite honorable. «Nous avons manqué de grinta devant les filets adverses», a regretté le coach, Yves Sarault.

Un refrain maintes fois répété par le Québécois depuis qu’il est chargé de la première équipe du LHC. L’ancien leader agressif du SCB, lorsqu’il chaussait encore les patins, a omis de préciser que ses hommes ont largement manqué de détermination et d’envie avant tout devant leur propre but. Les Fribourgeois ont plié le match en première période en marquant à chaque fois à distance, avec du trafic devant Cristobal Huet, titularisé pour la deuxième fois de rang. Une recette toute simple.

Sarault n’a sans doute pas voulu davantage accabler ses joueurs, irresponsables et dépassés en phase défensive, mais le Québécois n’a pas pu s’empêcher d’ajouter: «Nous n’étions­ pas prêts à faire des sacrifices, à bloquer des tirs, à se faire mal…» Les Lions ont encore déçu, par leur attitude, dans ce qui constituait pour eux un match charnière.

Mais les grandes équipes savent forcer la chance, a-t-on coutume de dire. Le LHC cuvée 2017-2018 n’en est assurément pas une, reste que la chance ne l’a pas (encore) abandonné.

Tout reste possible

Le naufrage de GE Servette à Ambri (défaite 5-2) lui permet de garder intact ses espoirs de participer aux séries pour le titre. La donne – «gagner, gagner, et encore gagner», comme l’a rappelé Sarault – est identique, mais la proie n’est plus la même. Gottéron (7e) a creusé un fossé de dix unités avec le LHC et est maintenant hors de portée, ou presque. Les Genevois, eux, ne sont qu’à six points à cinq rondes de la fin de la saison régulière.

Les Dragons, de leur côté, garderont encore un œil attentif sur Langnau (9e), en embuscade à sept longueurs. Pour la forme.

