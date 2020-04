Le titre de première directrice sportive d'un club ne va pas sans une médiatisation aussi soudaine que planétaire. C'est ce qu'est en train de découvrir Florence Schelling, nommée mercredi pour remplacer Alex Chatelain au CP Berne. Si la Zurichoise assurait avoir reçu énormément de félicitations, celles-ci ne se sont pas limitées aux frontières du pays.

Le Canada, pays du hockey par excellence, n'a pas manqué de s'enflammer à la suite de cette nomination exceptionnelle. «Une barrière de plus vient d'être fracassée», débutait notamment la chaîne de télévision québécoise «RDS», tandis que le «Journal de Montréal» et le quotidien «La Presse» ne sont pas non plus passés à côté de la nouvelle.

Chroniqueur sur la station de radio montréalaise «91.9 Sports», l'ancien joueur du NHL Guillaume Latendresse a bondi sur l'occasion pour affirmer qu'il «fallait commencer à embaucher des femmes». Passé notamment par les ZSC Lions, l'ex-ailier a surtout tenu à resituer l'ampleur de ce qu'il vient de se produire. «Berne, c'est la grosse équipe de la place. Y a 16'000 personnes au match. On ne parle pas de n'importe quel poste dans une direction, c'est vraiment une grande nouvelle pour le hockey. C'est malade, exceptionnel.»

«Il n'y a pas de retour possible»

La très réputée chaîne américaine «ESPN» y est également allée de sa reprise de l'histoire, pendant que le site spécialisé «The Hockey Writers» faisait état «d'une bombe larguée par le CP Berne, l'une des plus grandes équipes en-dehors de la NHL». Tout en relevant «la pression considérable» qui va peser sur ses épaules.

«Les barrières sont définitivement brisées», se réjouit l'Alliance of european hockey clubs dans un article intitulé «le hockey professionnel européen n'est plus un bastion d'hommes». Une lecture qui met en exergue la nomination de Jenny Silfverstrand au poste de PDG de la Ligue suédoise de hockey, le 2 avril dernier. «Ces deux nominations doivent être considérées comme révolutionnaires. Ce n'est qu'un début, il n'y a plus de retour possible.»

Autre grand pays de hockey sur glace, la Suède, qui a vu évoluer Florence Schelling dans son championnat durant les trois saisons qu'elle a passées à Linköping, a salué la décision du club bernois, notamment via le tabloïd «Expressen». «L'ancienne star de SDHL écrit l'histoire», titre-t-il. Elle est en marche.