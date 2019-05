Alors que les internationaux helvétiques lanceront leurs Mondiaux samedi contre l’Italie, l’identité suisse est plus marquée que jamais: fierté de porter le maillot, vitesse et confiance en soi. «Les succès récents (ndlr: 2e place en 2013 et 2018) nous ont apporté beaucoup de confiance en nous. Le joueur suisse, désormais, sait qu’il peut réaliser de grandes choses face aux meilleures nations de la planète», note le chef de meute du groupe helvétique, Roman Josi, capitaine d’une des meilleures franchises de la NHL, les Nashville Predators.

La sélection de 25 joueurs mise sur pied par le technicien Patrick Fischer misera avant tout sur sa solidarité et son esprit de groupe, mais aussi sur sa vitesse et l’aisance technique de certaines individualités comme Josi, Nico Hischier (New Jersey Devils) ou Kevin Fiala (Minnesota Wild), pour viser au moins une médaille, comme l’an dernier à Copenhague. «Nous ne devons pas nous cacher et croire en nous», souligne Hischier, star offensive du groupe. «La volonté doit prendre le dessus. Il faut être fort dans la tête, et vraiment vouloir gagner», poursuit le Valaisan.

Hischier incarne mieux que quiconque cette attitude décomplexée du hockey à croix blanche et cette nouvelle soif de victoires qui anime l’équipe helvétique sur la scène internationale. Cela tombe bien: dans une année, le Mondial aura lieu en Suisse. S’agira-t-il de la consécration pour cette génération talentueuse de hockeyeurs «made in Switzerland»? (nxp)