FR Gottéron a arraché la victoire à Genève sur un effort solitaire de David Desharnais en toute fin de prolongation. Cette réussite du joueur de centre québécois va faire un sacré bien à des Dragons qui n’avaient pas franchement bien commencé leur saison avec trois défaites. Sont-ils sortis d’affaire? Non. Mais ils ont prouvé que tous les maux que l’on veut bien leur coller aux patins ne sont pas franchement justifiés. Il suffit de voir l’envolée rageuse du renfort canadien pour se rendre compte que cette équipe fribourgeoise en a plus sous la semelle qu’elle ne l’avait montré jusque là.

Hier et pour la première fois de la saison, les Dragons ont été les agresseurs. Ce sont eux qui ont donné le ton au match. Et l’inverse aurait été une hérésie. Vendredi, alors que FR Gottéron regardait les matches à la télévision, GE Servette, de son côté, transhumait vers Lugano pour y arracher deux points. Rentrés en fin de nuit aux bout du Léman, les hommes de Patrick Emond n’ont pu que subir les premiers assauts adverses.

Devant plus de 6000 spectateurs (enfin!), les Genevois n’ont pas à rougir de cette défaite. La pièce est tout simplement tombé de l’autre côté. Hier, une équipe crevait la dalle tandis que l’autre s’était déjà bâfrée la veille au Tessin. Et lorsque les rencontres se jouent sur des détails insignifiants, ce surcroît d’énergie peut avoir le don de tout changer. Jusqu’à présent, FR Gottéron s’est retrouvé deux fois du mauvais côté de «la pièce» (contre Bienne et Langnau). Il était simplement temps que cela tourne.

Grégory Beaud, Genève