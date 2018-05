Les médias suédois sont déçus. La raison: ils espéraient que leur équipe nationale défie le Canada en finale des championnats du monde (dimanche à 20.15). Mais pas de bol, ils devront assister à un duel entre le Tre Konor et la Suisse. «La défaite du Canada constitue un coup dur pour la tenue d’une finale de rêve», écrit L’Expressen. Et d’ajouter: «Cela aurait été plus prestigieux de battre le Canada en finale.»

Un avis qui est partagé et prolongé par le chroniqueur d’Aftonbladet. Qui entame son billet avec ces mots: «Ce sera la Suède contre la Suisse en finale des Mondiaux, et je me sens presque dépouillé de ma dernière soirée.» Mats Wennerholm poursuit: «La Suisse ne sera pas une menace pour le Tre Konor en finale.» Plus loin: «La médaille d’or n’aura pas la même saveur que si elle avait été conquise contre une grande nation comme le Canada avec la superstar Connor McDavid comme capitaine.» Conclusion: «La Suède a tout à perdre et rien à gagner.»

La revue de presse de Philippe Bozon

Voilà des mots que Patrick Fischer épinglera peut-être dans le vestiaire de l’équipe de Suisse dimanche soir à Copenhague.

Parfois, la déconsidération des médias peut jouer des mauvais tours à une équipe nationale. Les Suisses en avaient payé le prix en 2000, aux Mondiaux de Saint-Pétersbourg. Avant le duel contre la France, Philippe Bozon, le capitaine tricolore, avait effectué une revue de presse helvétique à ses coéquipiers. La France y était raillée. La question était de savoir qui, de Flavien Conne ou de Thomas Ziegler, allait inscrire le dixième but.

Résultat: 4-2 pour les Français. (Le Matin)