En ce début de saison, les Dragons ne jouent qu’une fois sur deux en moyenne en raison du chantier qui est en cours dans leur patinoire. Un calendrier boiteux qui va les forcer à vivre une saison avec un retard sur leurs adversaires. Déjà compliquée, cette situation devient carrément intenable s’ils se mettent également des handicaps… durant les matches. Hier à Zurich, les Fribourgeois ont attendu d’êtres menés 3-0 pour commencer à jouer. Outre un score large, le différentiel de tirs était horrible: 28-7!

Et, vous vous en doutez certainement, le moment choisi par Gottéron pour se réveiller était largement trop tard. L’optimiste se dira qu’il y a eu une réaction. Et c’est vrai. Durant une vingtaine de minutes, Fribourg était la meilleure équipe sur la glace. Si le 3-2 était tombé peu après la réduction de Viktor Stalberg - et les occasions étaient clairement là -, la fin de match aurait été bien différente. Mais il faut être réaliste. En ce début de championnat, les leaders ne sont pas là. David Desharnais n’a pas encore l’impact escompté tandis que Viktor Stalberg ne dégage pas la même puissance que durant toute la préparation

Est-ce grave?

A la question de savoir si ce début de saison est grave, la réponse est claire: non. D’un point de vue purement comptable, Fribourg-Gottéron n’est virtuellement pas loin en raison des matches à rattraper. Ce qui est grave, par contre, c’est ce début de match chaotique. Lorsque l’on possède une semaine complète entre deux matches, il est difficilement excusable de ne pas être prêt à livrer une bataille. Et hier soir, les Dragons n’étaient objectivement pas prêts au coup d’envoi de la rencontre.

Mark French l’a avoué en fin de rencontre: il a songé à brasser ses trios offensifs durant son temps-mort. Cette option semble plus que jamais d’actualité avant de se déplacer ce samedi à Genève pour y défier le GSHC. Il est urgent que les lignes offensives produisent du jeu. Avec quatre buts en trois matches, c’est insuffisant.

Mais avant de penser à marquer, encore faut-il commencer le match en même temps que son adversaire. Tout le contraire d’hier, en somme.

Zurich Lions - Fribourg Gottéron 4-1 (1-0 2-1 1-0)

Hallenstadion,8089 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Ströbel; Fuchs et Wolf.

Buts: 10e Pettersson (Noreau, Roe/5 c 4) 1-0. 22e C.Baltisberger 2-0. 28e Berni (Diem, Bodenmann) 3-0. 28e Stalberg (Gunderson, Brodin/5 c 4) 3-1. 52e Pettersson (Noreau) 4-1.

Zurich Lions: Flüeler; Noreau, Marti; P.Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Sutter; Suter, Roe, Wick; Pettersson, Prassl, C.Baltisberger; Sigrist, Diem, Bodenmann; Simic, Schäppi, Pedretti; Brüschweiler. Entraîneur: Grönborg.

Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Abplanalp, Stalder; Kamerzin, Furrer; Marti; Vauclair, Schmutz, Schmid; Stalberg, Desharnais, Rossi; Brodin, Bykov, Marchon; Mottet, Walser, Lhotak; Lauper. Entraîneur: French.

Notes: les Zurich Lions sans Hollenstein, Blindenbacher, Krüger, Nilsson (blessés), Braun ni Hinterkircher (prêté en Swiss League). Fribourg Gottéron sans . 1re but de Roe annulé pour obstruction sur le gardien. Temps mort: Fribourg Gottéron (28e). Fribourg sans gardien de 57’35’’ à la fin du match.

Pénalités: 1 x 2’ contre les Zurich Lions. 6 x 2’ contre Fribourg Gottéron.