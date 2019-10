David Aebischer

19 ans, Olympiques de Gatineau, défenseur

David Aebischer retrouve la glace mais doit encore patienter https://t.co/Gib4sSYPr8 pic.twitter.com/cfH6zU1rxy — SwissHabs (@SwissHabs) October 8, 2019

Le Fribourgeois vit un début de saison en dents de scie. Il n’a pu disputer que cinq parties avant de subir une blessure. Son absence se mesure dans le collectif des Olympiques dont il est l’un des patrons sur la glace et dont il est le pilier défensif. Les résultats du club entraîné par l’ex-Lausannois Eric Landry s’en ressentent: Gatineau présente une fiche d’une victoire, de quatre défaites et deux revers en prolongation. Il occupe la septième place de la division Ouest dominée par Sherbrooke. Un club qui est piloté par une vieille connaissance du hockey suisse: Stéphane Julien.

Noah Delémont

17 ans, Titan de l’Acadie Bathurst, défenseur

Le début de campagne est difficile pour le club de l’ancien junior du HC Bienne dont l’équipe est dernière de la division Est. Le Titan est en reconstruction et a intégré neuf recrues dans son effectif. Cela prend du temps pour obtenir de probants résultats sur la durée. Dans ce cadre, le Suisse fait le job et progresse à chaque rencontre. Pour lui, l’important est d’afficher du caractère et de travailler sans cesse pour s’améliorer et bonifier son équipe.

Gaëtan Jobin

18 ans, Islanders de Charlottetown, ailier

Two goals from Gaetan Jobin and another from Lukas Cormier lifted your Isles to a 3-1 victory over the @ABTitan!



We're back home for a big Thanksgiving weekend that starts Friday against the @HuskiesRn!



RECAP: https://t.co/WzJaNFdluV pic.twitter.com/1LqpfT0cOd — Charlottetown Islanders (@IslandersHKY) October 6, 2019

Le Fribourgeois est l’une des révélations de la Ligue. Au sein de la formation de la capitale de l’Ile du Prince-Edouard, il produit sur une base régulière et maintient une cadence d’un point personnel par match. De plus, et surtout, il présente un différentiel de +8 qui démontre son implication dans les deux sens de la patinoire. Dans le milieu, il commence déjà à se murmurer qu’il pourrait brouiller quelques cartes en vue du prochain repêchage de la NHL s’il continue à performer de la façon.

Valentin Nussbaumer

19 ans, Cataractes de Shawinigan, ailier

5 matches et 4 victoires pour Shawinigan.

Valentin Nussbaumer compte 1 buts et 4 assists (+1). https://t.co/azkzDqEDts — Lyndon Viglino (@lviglinoc3) October 5, 2019

Comme Jobin, il produit sur une base régulière et sa moyenne d’un point personnel par rencontre est réjouissante. En plus, il a déjà été nommé deux fois dans les étoiles de match. Son bon parcours est actuellement altéré par les performances extraordinaire du gardien Antoine Coulombe , qui présente une fiche de… 97,4% d’arrêts. Avec cinq victoires et une défaite, Shawinigan n’est à trois points de la première place avec deux matches en main.

Noah Patenaude

16 ans, Sea Dogs de Saint John, gardien

Gardien substitut, le Neuchâtelois a disputé deux matches en ce début de saison et son pourcentage d’arrêts est de 81,9%. Il ne doit pas se décourager, poursuivre son apprentissage dans cette ligue et rester concentré sur sa progression. A chaque présence, il a la chance engranger le maximum d’expérience qui lui sera profitable dans la deuxième partie de la saison. Pour, pourquoi pas, aller chercher la place de numéro un de l’organisation.

Théo Rochette

17 ans, Saguenéens de Chicoutimi, centre

Pendant qu’il poursuit ses traitements contre la mononucléose, les Saguenéens sont en embuscade avec une fiche de quatre victoires, une défaite et une défaite en prolongation. C’est sûr que l’ancien junior du Lausanne HC manque son équipe, mais celle-ci tient le fort en attendant son retour.