La superstar des Ottawa Senators, Erik Karlsson, et son épouse Melinda Karlsson ont demandé une ordonnance de protection contre la petite amie de longue date d'un coéquipier du défenseur suédois. Le couple Karlsson accuse Monika Caryk, l'amie de l'attaquant des Senators Mike Hoffman, de harcèlement depuis novembre 2017. Une campagne de dénigrement qui se serait poursuivie après le décès de leur fils mort-né en mars dernier, a rapporté hier le Ottawa Citizen. La police locale a ouvert une enquête.

«Monika Caryk a prononcé plusieurs déclarations souhaitant la mort de mon enfant », a soutenu Melinda Karlsson lors d’un communiqué sous serment à la cour. «Elle a aussi prononcé qu’elle souhaitait que je décède et que quelqu’un devait frapper mon mari dans les jambes pour mettre fin à sa carrière», a-t-elle ajouté.

Un compte anonyme pour mieux harceler?

Peu après le décès de son enfant, Erik Karlsson, le capitaine des Sénateurs, avait alors commenté une photo sur son compte Instagram annonçant qu’il remerciait les fans et l’équipe pour leur support durant cette épreuve difficile. Le joueur suédois avait reçu des milliers de messages de soutien, mais l’un des commentaires, sous le pseudonyme @sandydandy45, visait son épouse : «Je me sens mal pour ce bébé alors qu’il n’a pas eu de chance avec Melinda qui prenait des antidouleurs chaque jour».

Erik Karlsson avait répondu au message sept minutes plus tard avec les mots suivants: «Comment peux-tu. Tu as créé de faux comptes et en a acheté d’autres depuis des mois pour harceler ma femme et moi, mais ceci est à un tout autre niveau. Tu es une personne dégoûtante », avait-t-il répondu, faisant allusion à la compagne de son coéquipier Mike Hoffman. Ce compte instagram, dont le ou la propriétaire n’a pas encore pu être identifié, a été désactivé dans la foulée.

Mike Hoffmann, dans un communiqué, a pris la défense de sa petite amie en insistant sur le fait que ni elle, ni lui, n’étaient impliqué dans cette histoire et que toutes ces accusations «étaient fausses à 150%...» Vivement la reprise sur la glace du côté des Ottawa Senators! (nxp)