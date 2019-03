Dans l’affaire du but du 4-2 du LHC (40e Emmerton), jeudi soir lors de l'acte II des demi-finales des play-off, Zoug a déposé et confirmé un protêt immédiatement après la rencontre. Son argumentation? En plus d’un puck qui pourrait avoir franchi la ligne après le coup de sifflet de l’arbitre, les officiels auraient commis une faute technique en ne signifiant pas leur décision originelle («but» ou «pas but») avant d’aller consulter la vidéo.

Pour ce qui est de la première éventualité, le club de Suisse centrale s’est rétracté lui-même, vendredi. En ce qui concerne la seconde, la Ligue a «regretté que la communication des arbitres sur la glace n’ait pas été optimale», tout en soulignant que «la décision de consulter les images vidéo dans cette situation ainsi que celle d’attribuer le but étaient correctes». Fin de l’affaire et victoire lausannoise entérinée. (nxp)