Martin Gerber, à quel point êtes-vous surpris par la formidable saison de «vos» Tigres?

Cela m’a surpris un peu au début, comme tout le monde. Puis de moins en moins au fil de la saison. Ils ont réussi un excellent départ et ils ont su, ensuite, surfer sur la vague de confiance, avec un système de jeu très clair, beaucoup de discipline.

Ça, c’est la patte de Heinz Ehlers, qui vient d’être nommé meilleur coach de la saison. Pensez-vous que son passé lausannois puisse avoir une influence sur cette série?

Non, je ne pense pas. Parce que cela fait trop longtemps (ndlr: en 2016) qu’il a changé d’adresse. Les effectifs des deux équipes ont trop changé pour que cela joue un rôle.

Qu’attendez-vous de ce quart de finale?

Ce sera très difficile pour Langnau, face à un adverse qui ne lui convient pas très bien (ndlr: trois victoires vaudoises et une emmentaloise en saison régulière). Mais en même temps, ce quart de finale commence à 0-0 et les Tigres n’ont absolument rien à perdre. La pression est davantage sur les épaules lausannoises. Plus Langnau parviendra à prolonger la série, plus cela pourrait devenir un avantage.

Que doit redouter le LHC, à vos yeux?

Langnau joue de façon très compacte à cinq contre cinq, l’équipe ne commet que peu d’erreurs. Le power-play fonctionne bien, ce qui est très important en play-off, et leur box-play est plutôt désagréable pour l’adversaire. Et Langnau est bon à la maison.

On imagine que ça doit être très chaud, ces temps, «à la maison». L’euphorie déclenchée par ce quart de finale est-elle perceptible dans les rues et les cafés de Langnau?

Oui, ces derniers temps, l’ambiance est assez incroyable à l’Ilfis. Et en dehors, c’est sûr que les gens en parlent. Mais pour l’instant, ils sont surtout à se demander ce que l’équipe pourra faire dans cette série. Le feu, il prendra vraiment quand le premier point aura été marqué.

Votre regard d’ancien gardien sur le duel à distance que se livreront le Lausannois Sandro Zurkirchen et l’Emmentalois Damiano Ciaccio?

Ce sont deux bons gardiens, mais qui n’ont que peu d’expérience à ce niveau. Ce sera donc intéressant de voir lequel des deux se fera le mieux à la situation, au climat particulier des play-off. Comme d’habitude, cela se jouera beaucoup dans la tête. Mais c’est sûr que ce duel à distance sera l’une des clés de la série. Je me réjouis de voir ça.

Suivrez-vous tout ça en supporter enflammé des Tigres ou en observateur tranquille?

Mon cœur battra évidemment pour Langnau. Mais à l’image du gardien que j’étais sur la glace, je suis un type plutôt calme dans la vie aussi. Donc je serai dans la catégorie des observateurs tranquilles – des excités, à l’Ilfis, il y en a assez comme ça (rires).

Un pronostic pour terminer?

Langnau va gagner le premier match de samedi à Lausanne 3 à 2 et remportera la série 4 à 3.

(Le Matin)