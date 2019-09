Langnau en play-off pour la première fois depuis 2011! C’était la belle histoire de la saison passée. Les Tigres, parfois limités mais tellement généreux, ont fait souffler (au même titre qu’Ambri d’ailleurs) un vent de fraîcheur sur le championnat de Suisse. Le plus dur sera toutefois de confirmer. Reste que les Emmentalois entament la saison sur des bases solides: un système de jeu qui leur convient à merveille, quelques individualités capables d’apporter un petit grain de folie à chaque match (Di Domenico, Pesonen, Ciacco dans les buts) et surtout le soutien inconditionnel de toute une région, l’Emmental.

Gardiens

Damiano Ciaccio a vécu la meilleure saison de sa carrière en 2018-2019. Révélé sur le tard au plus haut niveau, le gardien de 30 ans a joué un rôle décisif dans le parcours remarquable des Tigres, qui ont poussé le LHC dans les cordes en play-off avant de s’incliner lors du septième match des quarts de finale à Malley 2.0. Le Chaux-de-Fonnier a cette fois-ci une bonne longueur d’avance sur Ivars Punnenovs, avec qui il se partageait le boulot par le passé.

Défense

L’arrière-garde est renforcée par le rugueux et expérimenté Sebastian Schilt, en provenance de FR Gottéron. L’ex Fribourgeois Andrea Glauser, retranché de l'équipe de Suisse juste avant les Mondiaux, sera appelé à jouer un rôle en vue dans le dispositif de Heinz Ehlers. Le coach danois a d’ailleurs le don de rendre n’importe quelle défense hermétique, peu importe les noms qui garnissent sa brigade défensive.

Attaque

Le directeur sportif Marco Bayer est allé faire son marché à l’échelon inférieur, en Swiss League. Y a-t-il déniché de bonnes surprises? Le Letton à licence suisse en provenance de Langenthal, Toms Andersons, et Jules Sturny, qui débarque de Viège, étaient deux bons pointeurs en deuxième division. Heinz Ehlers aura sous la main deux nouveaux étrangers : l’Américain Robbie Earl, qui connaît parfaitement le championnat de Suisse, et le Canadien Ben Maxwell, en provenance de la KHL. Le consciencieux Aaron Gagnon (Can) est toujours bien présent à l’Ilfis, le feu-follet Chris Di Domenico continuera d’affoler les défenses (et les arbitres), tandis que le Finlandais Harri Pesonen sort d’une brillante saison à 47 points en 56 matches. Une valeur sûre. Avec cinq attaquants étrangers sous la main, Heinz Ehlers pourra faire jouer la concurrence en attaque.

Le mercato en un clin d’œil

Arrivées: Sebastian Schilt (défenseur, Fribourg-Gottéron). Tim Grossniklaus (Défenseur, Olten). Alain Bircher (Défenseur, Kloten). Julian Schmutz (Attaquant, Bienne). Toms Andersons (Attaquant, Langenthal). Ben Maxwell (Attaquant/Can, Spartak Moscou/KHL). Jules Sturny (Attaquant, Viège). Loïc In-Albon (Attaquant, Lausanne). Robbie Earl (Attaquant/USA, Bienne).

Départs: Viktor Ostlund (gardien, en prêt à Ambri). Flurin Randegger (Défenseur, Rapperswil). Simon Kindschi (Défenseur, Kloten). Anton Gustafsson (Attaquant, Bienne). Eero Elo (Attaquant/Fin, Lukko Rauma/Liiga). Nils Berger (Attaquant, Viège). Mikael Johansson (Attaquant/Sue, sans club). Roland Gerber (Attaquant, sans club).

Le joueur à suivre: Loïc In-Albon

A 22 ans, l’ex joueur du LHC va tenter sa chance dans une équipe où il pourra davantage s’exprimer et où la concurrence sera moins rude qu’à Lausanne. Le Valaisan a tout pour réussir, à une condition: qu’il parvienne dès les premiers coups de patins à convaincre Heinz Ehlers de son implication défensive à une position aussi importante que celle de centre. S’il réussit à gagner la confiance du coach danois, In-Albon pourrait bien devenir l’une des belles surprises de National League cet hiver.

Pronostic

Un coach largement sous-estimé, une équipe largement sous-estimée aussi malgré sa qualification pour les play-off l’an dernier. Cette étiquette d’outsider va finalement très bien à cette équipe de Langnau, qui est suffisamment bien armée pour se hisser une fois de plus dans le Top 8. Mais aux alentours de la barre, tout risque de se jouer à pile ou face...