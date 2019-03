Les Emmentalois sont gonflés à bloc, et ils auraient tort de ne pas l’être après leurs deux victoires de rang face à Lausanne. Menés 3-1 samedi dernier, ils se sont offerts une septième manche décisive ce soir à Malley 2.0 après avoir remporté les actes V (5-1) et VI (4-2). C’est 3-3 dans la série, puck au centre. Pour le défenseur des Tigres Anthony Huguenin, Langnau veut croire jusqu’au bout en sa bonne étoile. «La pression sera dans le camp lausannois», rappelle le Fleurisan de 27 ans. «On a démontré à deux reprises déjà que nous sommes capables de les battre sur leur glace (ndlr : à chaque fois 5-1). Cela reste un septième match, un match à la vie à la mort. Il faudra se battre jusqu’au bout, mais nous savons ce dont nous sommes capables.»

«Lausanne, on arrive, et on va tout donner! Vollgas, Giele (à fond, les gars)», a dit Mario Schöni, alias «Zöggeler», le légendaire «homme aux sabots», dans son message d'encouragement aux joueurs de Langnau. Tout l'Emmental est convaincu que la belle histoire des Tigres se poursuivra au-delà de samedi.

«On ne se pose pas de questions, on joue!»

Les Tigres, qui font la fierté de tout l'Emmental, croient en eux et se nourrissent de leur formidable esprit de groupe. Le collectif avant tout pour cette équipe qui est en train de vivre la saison la plus faste depuis son seul et unique titre de champion en 1976. «Ce qui a fait notre force cette saison, c’est notre constance», souligne l’ex défenseur du HC Bienne et de FR Gottéron.

«Nous n’avons jamais connu de passages à vide. Nous avons toujours rebondi après les défaites, comme nous venons de le faire dans cette série en revenant de 3-1 à 3-3. On a travaillé tellement dur depuis l’été avec la préparation estivale. C’était pénible, mais cela nous a unis. On a bataillé pour arriver en play-off et on ne veut pas que cette belle aventure se termine maintenant.»

Un match décisif pour écrire une page d’histoire ou quitter les play-off avec des regrets. Le choix est vite fait pour Huguenin. «On a un plan qui fonctionne, et on le suit», dit-il. «On essaie de les mettre sous pression, de mettre de la vitesse dans notre jeu tout en gardant les choses simples. Ce n’est pas le moment de tergiverser. Nous, on ne se pose pas de questions: on joue. C’est ce que l’on a fait toute la saison et cela nous a réussi.» (nxp)