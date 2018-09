Lausanne a commencé le match pied au plancher. Après seulement neuf minutes, le LHC menait fort logiquement de deux longueurs face à des Genevois asphyxiés. Herren (5e, 1-0) et Junland (9e, 2-0) ont trompé Descloux. Totalement contre le cours du jeu, Jacquemet a remis les Aigles dans le match en profitant d’une relance ratée des Lions. En toute fin de première période, Rod a pu égaliser en supériorité numérique (19e, 2-2). Au cours d’un deuxième tiers au rythme effréné, aucune équipe n’a pris l’avantage malgré de nombreuses occasions et même un poteau de Grossmann (31e).

A la 50e, Mitchell a profité de la seule approximation de Descloux pour offrir la victoire au LHC. Le gardien des Aigles a été bien malheureux en la circonstance puisque le rebond qu’il a accordé est tombé directement dans la crosse du Canadien de Malley. Ce dernier a assuré le succès vaudois dans la cage vide à 63 secondes de la sirène finale.

A l’occasion de cette troisième rencontre de la saison, Genève-Servette a une nouvelle fois été touché par la poisse. Après avoir dû faire face à la blessure de Tommy Wingels vendredi dernier (1 mois d’absence), Chris McSorley a dû jouer 45 minutes sans son second attaquant étranger. Touché au bas du corps, Lance Bouma n’est plus réapparu et les Aigles ont terminé la rencontre avec pour seuls mercenaires les défenseurs Johan Fransson et Henrik Tömmernes.

Lausanne - GE Servette 4-2 (2-2 0-0 2-0)

Malley 2.0, 6333 spectateurs. Arbitres: MM. Massy, Wiegand; Bürgi et Kovacs.

Buts: 5e Herren (Jeffrey, Junland/5 c 4) 1-0. 9e Junland (Antonietti) 2-0. 11e Jacquemet 2-1. 19e Rod (Jacquemet, Douay/5 c 4) 2-2. 50e Mitchell (Bertschy, Vermin) 3-2. 59e Mitchell (Vermin, Bertschy/cage vide) 4-2.

Lausanne: Zurkirchen; Genazzi, Lindbohm; Junland, Grossmann; Nodari, Frick; Borlat; Vermin, Mitchell, Bertschy; Kenins, Jeffrey, Herren; Antonietti, Froidevaux, Zangger; Traber, In-Albon, Leone. Entraîneur: Peltonen.

GE Servette: Descloux; Tömmernes, Jacquemet; Vukovic, Fransson; Antonietti, Mercier; Petschenig; Wick, Almond, Bouma; Rubin, Richard, Bozon; Simek, Berthon, Rod; Fritsche, Kast, Douay; Heinimann. Entraîneur: McSorley.

Notes: Lausanne sans Roberts ni Schelling (surnuméraires), GE Servette sans Wingels, Maillard (blessés), Bezina (surnuméraire) ni Romy (raisons personnelles). Tir sur le poteau: Grossmann (31e). GE Servette sans gardien 58’16’’ à 58’57’’. (nxp)