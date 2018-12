Lausanne s’est un peu mis dans la panade tout seul, dimanche après-midi à la PostFinance Arena. Deux erreurs individuelles de Cory Emmerton puis de Petteri Lindbohm et Berne menait 2-0 après 13 minutes de jeu seulement. Sans pour autant que les Lions aient forcément raté leur première partie de match dans le jeu. Mais de quoi largement réduire leur marge pour la suite contre une opposition de ce calibre.

D’autant que les leaders offensifs lausannois n’étaient pas suffisamment inspirés pour renverser la meilleure défense du championnat. Et que Berne trouvera le moyen d’inscrire le No 3 sur la deuxième sirène. Impuissant face aux Ours, à l’image de sa précédente visite dans la capitale (2-0 le 6 octobre dernier), le LHC a donc conclu son année 2018 par une défaite (3-0). Rendez-vous après les Fêtes pour un mois qui s’annonce intense. Avec 11 matches au programme des Lions, le premier le 2 janvier sur la glace de Bienne. Berne - Lausanne 3-0 (2-0 1-0 0-0)

PostFinance Arena. 17 031 spectateurs (à guichets fermés). Arbitres: MM. Hebeisen, Urban; Kaderli, Wolf.

Buts: 10e Scherwey 1-0, 13e Haas (Moser) 2-0, 40e Bieber (Haas, Andersson) 3-0.

Berne: Genoni; Burren, Almquist; Krueger, Blum; Andersson, Gerber; Kamerzin; Boychuk, Arcobello, Moser; Bieber, Haas, Scherwey; Ruefenacht, Ebbett, Kämpf; Sciaroni, Heim, Berger; Grassi.

Lausanne: Zurkirchen; Trutmann, Grossmann; Lindbohm, Frick; Borlat, Genazzi; Schelling; Vermin, Jeffrey, Leone; Moy, Emmerton, Kenins; Bertschy, Mitchell, Antonietti; Zangger, Froidevaux, In-Albon; Traber.

Pénalités: 4x2’ + 1x20’ (48e Krueger, méconduite pour le match) contre Berne; 4x2’ + 1x10’ (45e Trutmann) + 1x20’ (48e Traber, méconduite pour le match) contre Lausanne.

Notes: Berne sans Mursak (blessé), Untersander (malade) ni Marti (Swiss League). Lausanne sans Boltshauser, Junland, Herren (blessés), Nodari (malade) ni Roberts (surnuméraire). 55’56 Lausanne se voit refuser un but pour une obstruction sur le gardien. (nxp)