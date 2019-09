Pour la première fois de son histoire, le Lausanne HC a franchi un tour de play-off la saison dernière. C'était face à Langnau. Pour bon nombre de clubs, cela peut paraître anodin. Pas dans la capitale olympique. Non, cette victoire a valu une réception en grandes pompes par le canton de Vaud et la ville de Lausanne. Cela peut prêter à sourire. Mais cela prouve, si besoin était, d'où arrive cette formation lausannoise qui militait il n'y a finalement pas si longtemps encore en LNB. Cette saison, les ambitions sont légitimes avec un effectif renforcé et l'entrée dans une nouvelle patinoire qui permet bien des rêves. Reste juste à se demander quels honneurs politiques seraient accordés aux Lions si ils venaient à atteindre la finale...

Gardien

Au moment où Jan Alston a donné le stylo à Tobias Stephan, la saison 2018-2019 n'avait pas encore commencé. Dans un marché qui se décante toujours plus vite, le directeur sportif a, à raison, assuré ses arrières malgré deux gardiens sous contrat pour deux saisons encore. Le cas Zurkirchen a depuis été réglé (transfert à Lugano). Le LHC dispose donc, avec Luca Boltshauser et Tobias Stephan, d'un duo pour le moins compétitif. Le transfuge de Zoug n'a jamais connu les joies des titres nationaux, mais a sans cesse compté parmi les meilleurs portiers de la ligue. A 35 ans, il s'est engagé pour trois ans avec les Lausannois et va à n'en pas douter être un des atouts des Lions.

Défense

Si l'on doit faire la balance des transferts, les départs de Philippe Schelling (qui ne jouait pas) et Valentin Borlat (qui ne jouait plus vraiment) sont compensés par les arrivées de Fabian Heldner (Davos) et, dans une moindre mesure, de Victor Oejdemark (Zoug). Le robuste arrière grison semble encore en train de chercher ses marques dans son nouveau club. Mais la principale question entoure un ancien: Jonas Junland. Le Suédois, qui entame sa quatrième saison au LHC, sort d'un exercice compliqué pourri par une blessure à la clavicule. Ses play-off avaient été carrément mauvais. Sera-t-il capable de rebondir?

Attaque

C'est à se demander si les Lausannois jouent au Monopoly avec les joueurs de centre. Avec Dustin Jeffrey, Cory Emmerton, Etienne Froidevaux, Cody Almond, Josh Jooris, mais également les polyvalents Joel Vermin ou Christoph Bertschy, les Vaudois ne seront en tout cas pas démunis à cette position cruciale. Avec 13 attaquants sous contrat et peu voire pas de junior qui frappe à la porte, on est en droit de se demander si le LHC ne sera pas vite mis dans les cordes à ce niveau là en cas de méforme/blessure. La carte du cinquième étranger pourrait être abattue assez rapidement par Jan Alston. Avec un défenseur étranger (Lindbohm ou Junland avec l'avantage au premier nommé) et trois attaquants, le rééquilibrage serait réussi.

Le mercato en un clin d’œil

Arrivées:Tobias Stephan (gardien, Zoug). Fabian Heldner (défenseur, Davos). Cody Almond (attaquant, GE Servette). Victor Oejdemark (défenseur, Zoug). Josh Jooris (attaquant, Toronto/AHL).

Départs: Sandro Zangger (attaquant, Lugano). Loïc In-Albon (attaquant, Langnau). Dario Trutmann (défenseur, Zurich). Matteo Ritz (gardien, Chaux-de-Fonds). Torrey Mitchell (attaquant, sans club). Mika Partanen (attaquant, Jukurit). Philippe Schelling (défenseur, sans club). Valentin Borlat (défenseur, fin de carrière). Sandro Zurkirchen (gardien, Lugano).

Le joueur à suivre: Cody Almond

Quel Cody Almond va débarquer à la Vaudoise Aréna? Le bon ou le mauvais? Capable d’être tantôt fantastique et tantôt quelconque, le Canado-suisse est l’un des renforts estivaux due Lausanne HC. A 30 ans, le joueur de centre devra probablement s’exiler sur une aile. Pas de quoi lui faire peur, manifestement. Si la greffe prend, Cody Almond sera à n’en pas douter une belle surprise pour Lausanne. Après sept ans à Genève, il semblait en tout cas avoir besoin d’un changement d’air pour reparti vers l’avant.

Pronostic

Tout semble indiquer que la montée en puissance va se poursuivre pour les Lions. Demi-finalistes l’an dernier, ils doivent gagner en constance pour s’établir comme une des bonnes équipes de la ligue. La troupe composée par Jan Alston ne comporte pas beaucoup de défauts et une place dans le Top 4 semble plus que réaliste.