Le raccourci peut être pris bien trop facilement. Les Vaudois arborent un t-shirt avec une représentation d'un taureau. Mais il ne faut pas y voir là un quelconque message en direction des Zougois, adversaires des Lausannois en demi-finale. Non, les joueurs de Malley se sont approprié l'imagerie des jeunes et des vieux taureaux en début de saison déjà. «Dans un troupeau, les jeunes fougueux doivent être entourés par d'autres plus anciens et plus sages, nous a expliqué un joueur du LHC. C'est de cette idée que sont nés ces t-shirts.»

C'est justement le message qu'a voulu faire passer Ville Peltonen après le match initial perdu à Zoug, mardi. «Nous n'avons peut-être pas été suffisamment mis d'émotion dans ce match.» A la question de savoir si son équipe doit s'inspirer des jeunes taureaux, justement, il rigole. «Qui vous a parlé de ça?», a-t-il questionné. Surpris. Chacun ses petits secrets.

Contrôle excessif?

Mais la rencontre disputée en Suisse centrale est effectivement à classer dans la case des jolis matches de saison régulière. Mais pour vivre un vrai duel de play-off, il faudra davantage se montrer entreprenant. A l'image des quatre tirs cadrés de l'ultime période, le LHC n'a pas jamais su emballer la rencontre. Cet excès de contrôle a également sauté aux yeux de Ville Peltonen. «Quatre tirs en dernière période? Oui ce n'est effectivement pas beaucoup... »

Ce soir (20h), les Lions devront s'inspirer des jeunes taureaux pour tenter de revenir à 1-1 dans cette série. Sans se disperser pour autant. C'est d'ailleurs le message au verso de leur t-shirt. Les maillots de tous les joueurs sont sagement entreposés dans un grand rond. Un élément également présent dans le vestiaire de Malley 2.0. Être plus fougueux, certes. Mais sans sortir du cadre. Voilà en résumé l'état d'esprit qui règne à Lausanne après la première manche de ces quarts de finale. (nxp)