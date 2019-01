Zurich gagne

Zurich a battu Lugano 7-4 (1-2 3-1 3-1) pour la 31e journée de National League. Les Tessinois menaient pourtant 2-0 après 9 minutes de jeu grâce à Hofmann et Loeffel. Mais les Lions ont pris le match à leur compte et à la 34e, ils menaient 4-2. Si Ulmer (36e) a offert de l'espoir aux Luganais, en une minute (45e à 46e), Backman et Pettersson ont redonné deux buts d’avance aux Zurichois (6-3). A la 59e, Hollenstein inscrivait le 7-4 définitif. Grâce à cette victoire, Zurich passe la barre et se retrouve sixième (49 points) et fait passer Fribourg sous la barre (47 points).