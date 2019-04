Il n’y a pas de honte à s’incliner lorsque l’adversité est à ce point supérieure. Car oui, la différence entre Lausanne et Zoug se voyait à l’oeil nu durant toute cette demi-finale. On ne parle pas, ici, de «petits détails » qui tournent systématiquement du même côté. Non. Lors de cette série putzée en cinq matches, la formation de Suisse centrale a personnifié le très (très!) haut niveau. Celui auquel aspire - à raison - ce Lausanne HC encore novice à ce stade de la compétition.

Un exemple? La prise de risque à la relance. Les 1-0 et 2-0 sont tombés à la suite de deux horreurs de sorties de zone lausannoises. Ronalds Kenins (quel match bâclé malgré son but) et Cory Emmerton ont quasi offert les deux premiers buts à leurs adversaires après une grosse dizaine de minutes de jeu. Pendant ce temps, les hommes de Dan Tangnes réalisaient un récital de justesse et de précision dans ce compartiment de jeu. Une démonstration de cohérence qu’a donnée le EVZ durant toute cette série. Et plus généralement depuis le début de ces play-off.

Tout a volé en éclats

C’est d’ailleurs ce dernier point qui est le plus agaçant. Car en fin de saison régulière, Ville Peltonen semblait vraiment être parvenu à implémenter son rigide système à tout son collectif. Les hauts et les bas du début de saison s’étaient peu à peu transformés en nombreux hauts et rares bas. Mais tout a volé en éclats le temps d’une série à sens unique contre une magnifique armada zougoise.

Toujours est-il que cette saison du LHC n’est pas à jeter pour autant. Ce serait une erreur. Qualifié pour les demi-finales pour la première fois de leur histoire, les Lions ont confirmé leur montée en puissance de ces dernières années. Puisse l’expérience emmagasinée contre Zoug leur servir à l’avenir. Avenir qui s’annonce pour le moins intéressant avec des arrivées de poids comme celles de Tobias Stephan (Zoug), Cody Almond (GE Servette) ou encore Josh Jooris (AHL). Autant d’atouts rompus au haut niveau. Des cartes qui ont probablement manqué dans la manche de Ville Peltonen au moment de se frotter à ce EVZ.

Zoug - Lausanne 5-2 (2-0 2-1 1-1)

Bossard Arena, 7200 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Hebeisen, Salonen; Wüst et Progin.

Buts: 9e Senteler (Simion) 1-0. 12e Leuenberger 2-0. 21e Suri (Martschini) 3-0. 25e Senteler (Lammer) 4-0. 30e Kenins (Emmerton/5 c 4) 4-1. 58e Genazzi 4-2. 59e Suri 5-2 (cage vide)

Zoug: Stephan; Diaz, Morant; Schlumpf, Zgraggen; Thiry, Alatalo; Zryd; Klingberg, Roe, Everberg; Martschini, Flynn, Suri; Lammer, Senteler, Simion; Leuenberger, Albrecht, Schnyder; Zehnder. Entraîneur: Tangnes.

Lausanne: Zurkirchen (25e Boltshauser); Junland, Genazzi; Lindbohm, Frick; Trutmann, Grossmann; Nodari; Bertschy, Jeffrey, Vermin; Moy, Emmerton, Kenins; Zangger, Froidevaux, Leone; Antonietti, In-Albon, Herren; Traber. Entraîneur: Peltonen.

Notes: Zoug sans Widerström (étranger surnuméraire), Stalder ni Oejdemark (surnuméraires). Lausanne sans Mitchell (blessé), Partanen (étranger surnuméraire), Borlat ni Schelling (surnuméraires). Tir sur la transversale: Bertschy (41e). Tirs aux buts ratés: Martschini (2e) et Senteler (52e). Coach challenge infructueux: Zoug (58e). Lausanne sans gardien de 58’00 à 58’07’’ puis de 58’25’’ à la fin du match.

Pénalités: 3 x 2’ contre Zoug; 4 x 2’, 1 x 10’ (Grossmann) contre Lausanne. (nxp)